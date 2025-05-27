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傑夫，你在哪裡？（七）

顧艷
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劉皓走後，我離開了星巴克。這時我對傑夫非常生氣，也沒有了信任感，但我還是手癢癢地撥電話過去。「吱啦啦」響了一陣後，傑夫在電話那頭「喂」的一聲。

彷彿久別重逢後的喜悅，我迫不及待地問：「你在哪裡，你在哪裡啊？」

他說：「我在睡覺，剛醒。」傑夫的回答，讓我無語，這不是撒謊又是什麼？我隨即掛斷了電話。

後來，他一連撥過來三次，我都沒接。他就留了語音：「明天上午八點，我來接你，不見不散。」我沒回他。我忽然意識到，必須調整自己的心態。

回到賓館，我打開電視新聞台時，劉皓來電話說：「明天是否有空，我們一起吃個晚餐？」

我說：「明天我們去冰川看極光，什麼時候回來不確定。」

他說：「祝你好運。我們保持聯繫。」

我忽然覺得劉皓比傑夫靠譜多了，到底是祖國同胞，溝通起來總能心領神會。

這晚我躺下時，已經子夜時分了。窗外明晃晃的月光，從窗簾縫隙裡照射進來。我翻來覆去睡不著，為明天去冰川的事煩惱著。因為，我不能確定，明天的冰川之行能給我帶來什麼？

我迷迷糊糊地睡著了，睡夢裡暴風雪很大。樹與樹相互擦撞、斷裂。然後傳來嘩啦啦的腳步聲、狗的狂吠聲；還有一個白色巨人的身影，衝破黑暗，升騰到高空。他雲裡霧裡地慢慢走著，每跨出一步，樹木就裂開，響起轟隆隆倒地的聲音。狂暴的破壞聲中，透著燃燒的火焰。草被排開，土和白雪飛濺，雪橇車橫衝直撞。

我大喊一聲：「傑夫」。

從夢中醒來後，我沒再睡了。打開旅行箱，我試穿了一下滑雪衣褲和帽子。（七）

冰川 星巴克

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