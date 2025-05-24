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傑夫，你在哪裡？（四）

顧艷
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這裡有牛排套餐，阿拉斯加大龍蝦、帝王蟹，還有大比目魚。傑夫點了牛排套餐，我點了阿拉斯加大龍蝦。

我們邊吃邊聊時，發現這家餐館提供免費自助沙拉。傑夫用大白盤子裝了滿滿一盆，「叭嘰叭嘰」地吃得很響，紳士風度蕩然無存。我心裡想，偽裝的紳士哪裡能長久啊！一個細節就暴露無遺，不過這並不影響我們的交流。

傑夫邊啃牛排，邊告訴我說：「我曾在中國上海復旦大學學習中文，還去過杭州西湖。喜歡白堤和蘇堤，這兩條堤是杭州城裡最美的風景。因此，我也喜歡築蘇堤的中國古代詩人蘇東坡。」

傑夫的這一觀點，倒是與我不謀而合。說實話，我一方面很想與他進入戀愛狀態，另一方面又怕自己誤入歧途。我心裡有「婚姻與獨身」的較量，我實在不知道我會不會走進婚姻。

我們聊著、聊著，就聊到了「極光號列車」上發生的災難。傑夫說他有生以來第一次遇到槍聲，並向我解釋他聽到槍聲後，不顧一切向前跑，是因為在特定時空下腦袋空空，根本顧不上那麼多。因此他忽略了對我的照顧。

傑夫說的也許是大實話，我表示理解。但我已很難說服自己，繼續與他戀愛。我說：「我們可以成為好朋友。」

他說：「嗯，那當然。明天我們一起去冰川看極光吧？」

我說：「好，一言為定。」

他哈哈笑起來，笑得燦爛又詭異。我有點摸不著頭腦，不明白這笑聲裡的意思。但我又不能因為他古怪的笑聲，反悔不去。我說：「明天幾點出發？」他說：「八點吧，我來接你。」我們就這樣，確定了明天出發的時間。彷彿一個美好的期待，我將有一次浪漫的冰川之行。

晚餐後，傑夫接了一個電話，需要趕回賓館去處理稿件。我沒讓他送我回賓館，因為步行不過半個來小時。一個人街上逛逛，對我這個喜歡新鮮事物的人來說，無疑是身心最放鬆的時光。

傑夫千叮嚀萬囑咐，彷彿我會走丟，或者被人劫持似的，關照我不要亂走，隨時給他電話。（四）

牛排 冰川

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