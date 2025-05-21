滬生和汝陽一起看向她，幾乎異口同聲地問：那你呢？

對呀，直到這時她才意識到，自己也並非局外人。她紅著臉說：我是個隨意的人，沒什麼遠大志向，就順其自然了。她說的是大實話。

還是你有大智慧。人生的最高境界莫過於順其自然。滬生說。

那天晚上，她又坐進滬生的豐田 卡羅拉。他說天太黑，她一個人坐地鐵 回家，他不放心。車子穿過老城區，路本來就不寬，兩邊泊滿了車，變得更狹窄。昏暗的路燈有氣無力，有些路段甚至沒有路燈，給人感覺陰森森的。街上偶見幾個黑人在遊蕩，大聲唱歌打著口哨。

滬生搖搖頭，「這美國首都看上去不大安全啊，你晚上可不要一個人出門。」

「嗯，是不大安全，和北京沒法比。不過，我已經習慣了。」

「茗紫，告訴我實話，你是怎麼打算的？」

「我，我還不知道，真的。」她躊躇了片刻，接著問：「滬生，你真的不想回去了？」

「嗯，我跟公司講了。他們同意我在紐約分部這邊工作，這樣我可以半工半讀。我申請了紐約大學 法學院，但願他們能讓我混進去。」

「噢，那樣就兩全其美了。奇怪，這事汝陽怎麼不感興趣呀。」

「汝陽和我不一樣，他是有牽掛的人了。」

「牽掛？牽掛什麼？」

「你還不知道麼，他已經結婚了。妻子曉蕙在廣西，還等他回去把她調進北京呢。」

「噢……是這樣的。」她輕輕嘆了一聲，像個木頭人似地僵在那裡。這麼久了，他為何隻字未提，是疏忽，還是刻意。她到底都不明白。或許他是想擁有兩種生活，那是多麼奢侈的慾望啊。這個念頭在她腦子裡一閃而過。（一○）