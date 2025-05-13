演出者總是無法預測裁判的反應。儘管他對這首曲子胸有成竹，當天的狀態也極佳，對自己的莫札特鋼琴協奏曲詮釋非常滿意。然而，午餐後回到旅館，意外收到了結果通知，發現自己被淘汰，無緣進入決賽，令他感到有點錯愕。

整個下午他的情緒都不穩定，在飯店游泳池來回游了幾次，心情依然紛亂。回到房間，沖澡後，開始考慮是否提早回家，儘管當晚的飯店已經預定好了。

他與莎曼莎通了電話，對方倒是興致很好，稍微安慰了他一下，順便提醒他，隔天晚上鄉村俱樂部的活動已經安排妥當。原本她以為他還在比賽，便約了朋友一起去。若是他能早點到家，還可以一同參加。

電話講到這兒，他心裡便有了打算。他告訴莎曼莎，雖然比賽結束了，但還有其他音樂方面的活動，他會按照原本計畫，待到所有節目結束。對方顯得有點失望，但似乎很忙，也沒說什麼，草草掛斷了電話。

當晚有個雞尾酒會，就在他下榻的飯店。既然沒事，心情也有點亂，待在房間裡看電視毫無意義，便換上西裝，搭電梯下樓。

酒吧人潮洶湧，音樂會的參賽者不少，他和一些面熟的人聊天，喝了幾杯酒，分享了淘汰的心情，有種同是天涯淪落人的共鳴，心情稍微舒坦了些。

「真可惜，我以為你一定會進入決賽。」

他轉過身，動物園邂逅的女人換上洋裝，手裡端著雞尾酒，紅色的液體散發著水果口味，混合著酒精，聲音也如同水果酒般甜美。

他難堪地笑了笑，心裡仍然在意輸贏，畢竟準備已久。但對方連初賽都沒有晉級，這時發牢騷顯得有點矯情。

酒吧吵鬧，說話不便，他尾隨她離開雞尾酒會。（一四）