圖／薛慧瑩

她往左看看汝陽，一張溫和略顯老成的臉，叫人很難讀出他的喜怒哀樂；她往右瞧瞧滬生，一副文質彬彬不諳世事的樣子，他的眼神裡有種讓人琢磨不透的東西，她一時說不出那是什麼。

他們約她來，是跟她討論專利申請案的翻譯稿。她的英文翻譯得極好，在業內已頗有些名氣，找她翻譯的人很多。可他們兩人似乎並不急於談案子，好像對她這個人倒是更感興趣。

滬生問她，除了工作翻譯稿子掙點外快，就沒別的打算嗎？

她當然有自己的打算，諸如她正在考托福、考GRE，期待某一天飛越大洋彼岸，去留學、去發展。可她不能對他們和盤托出，一來那還是八字沒一撇的事，誰知道是成葫蘆還是癟葫蘆；二來她和他們還沒那麼熟絡，初次見面，怎麼好吐露這些私事。

正當她左右為難，不知如何回答是好。汝陽笑著為她打圓場道：不急、不急，等將來給我們一個驚喜，豈不是更好嗎？你還不知道吧，滬生很快就要去美國了，到紐約去讀書。

她眼睛一亮，把臉轉向滬生，真的，去哪個學校？

哥倫比亞大學 法學院，是公司派的。不然，連學費我都交不起呢。滬生輕描淡寫地說。

她又把臉轉向汝陽，你呢，一點都不想出國？

汝陽看著她，非常認真地說：嗯，也不是沒想過，只是不知道出去幹什麼。到了那邊，找不到自己的位置恐怕比什麼都難受。

滬生打斷他說：欸，老兄，別說那麼沉重，車到山前必有路嘛。他這麼一說，大家都沉默了。

汝陽送她去汽車站，滬生不在場，他們好像忽然沒什麼話好說了。她傾聽著落葉在腳底下沙沙作響，搜腸刮肚地想找個話題。風吹亂了她的頭髮，汝陽看著她說，下次出門可要記住戴上紗巾。他說話的那種口吻，好像他們已經認識了許多年，好像他是她的兄長。她點點頭，臉上不自覺地泛起紅暈。

不用急，稿子慢慢翻，需要加急的話，我會提前告訴你。他又叮囑她一遍，這些話他在辦公室已經說過了。他喜歡安排別人的生活，喜歡當舞台上的主角，如果你把社會圈子看成一個舞台的話。初次相見，他就給她留下這樣強烈的印象。

她看到汽車進站，車門嘩啦一下子打開。她急急地跳上車，回頭朝車窗外望去，見他仍站在風中，衝她擺手。

2

飛機沿著跑道徐徐前行。空姐在過道之間匆匆走動，最後一遍檢查每位乘客是否繫好安全帶。飛機停下來，在起跑線上等待起飛。她知道，緊接著將是震耳欲聾的轟鳴，然後加速上升，再加速再上升，直至騰空而起，衝向萬里雲霄。

她感到一陣心悸，手腳發麻。她轉頭看了一眼身邊的阿諾德，他伸出手，默默地握住她冰涼的手。從什麼時候開始，她害怕坐飛機？每次飛機起飛，她都在心裡虔誠地畫十字。她不懼怕天災，比如引擎失靈、比如遭遇雷暴、比如大霧瀰漫、比如鳥類撞擊。相比之下，她更怕人禍，諸如劫機或爆炸，最恐怖的莫過於被當作人肉炸彈。阿諾德寬慰她說，空難的比例連千萬分之一都不到，徒然焦慮大可不必。理智上她知道他是對的，但她依然忍不住畫十字，不經意間便劃破了她心頭那道隱匿的創痛。

她不敢輕易觸碰往事。日子在忙忙碌碌中度過，或者說她用忙碌填滿了日子──喬治城法學院畢業，戴上法學博士帽；邂逅阿諾德律師，終於熬成他律所的合夥人。時光如流水，沖淡了記憶的輪廓。唯有那些不起眼的細節，像遺落在沙灘上的貝殼，在歲月的灰燼中泛著微光。然而故事的魅力就在於細節。好比鐵達尼號，假如我們只知道它從南安普敦港出發，然後撞上冰山沉沒於大海，而不了解那一船人所經歷的生離死別，這個故事便索然無味了。

人生如此之快，彷彿做了一場夢。夢醒時分，她依稀看見二十五歲的自己，疾步走過建國門國際大廈，穿過秀水東街，走進美國大使館 。當簽證 官把一張粉色紙條遞給她時，她激動得語無倫次。第一時間就衝進電話亭，撥通汝陽的電話。電話鈴一直響著，但接起電話的卻不是汝陽，而是滬生。

「哇，簽上了，太棒了，祝賀你！我就知道你會成功的……哈哈，別擔心，我們一起走吧。」滬生講話的音調都有些異樣，聽起來好像比她還興奮。（二）