不覺間，店鋪和人影消失，她已抬腳至飼料廠門口。那大門仍緊閉著，酸性物質的氣味卻聞不到了。想起三個月前，自己曾和他們來過此地，春日遲遲，恍如隔世。

她似乎被什麼東西催促著，急急如律令。山路兩邊，到處是綻出新綠的酸模、蒲公英、茅草，高低起伏，各有各的生態。她的腳下似埋伏了神力，一陣亂走。眼睛搜索著廟宇，或者廟宇形狀的建築外牆，像要在沙漠裡找出泉水。

眼前出現一個隱約的隧道，儘管洞口已被雜草封住──於草叢的形狀中，仍可辨認曾經的樣貌。她想起來了，三十多年前，那個禮拜天，她們仨相約去山上村裡找同學玩，據說那同學家裡養著黃鼠狼和松鼠──走的便是這條道。當年，她們手拉手站在隧洞口，雙腿抖個不停。等著有勇士從裡面出來，告訴她們怪獸已被制伏，可安心前往。傳言很多，版本不一。最常見的說法是，洞裡住著一個戴草帽、光身子的男人，他會用泥巴堵住小孩的口鼻，並將他們綁起來。

晴空朗日，她們卻聽見隧洞裡頭傳來滴水聲，一聲長、一聲短，中間隔著數秒，好似詭異的計時器。她們嚇得縮成一團，誰也不敢循聲邁出第一步。

這些年，隧道裡的滴水聲不時現身她的夢境。三個人的隊伍，早已只剩她一人。她孤身站於洞口。來自隧道深處的光，在她眼前晃動著，發出召喚。廖梅心裡明白，一旦奮力穿過那裡，定能遇見一片肥沃的田地，藍天白雲，阡陌縱橫。

此刻，她又站在洞口，好似在等待夢中之人下定決心。（全文完）