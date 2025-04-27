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隧道（一三）

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「我問他，林護士可有什麼東西留在這裡。他想了想說，紙鶴。她經常在他家裡摺紙鶴，就像有些女人喜歡打毛衣一樣，她喜歡摺紙鶴。裝了好幾個玻璃罐子，什麼顏色都有。我讓他把那些紙鶴找出來，他在屋裡找了老半天，什麼也沒找到。難道，林護士來這裡拿走了？他瞪大眼睛看著我。我知道他沒有撒謊。從男人的屋子裡出來後，我還聽見他在裡面大聲嚷嚷著，見鬼了，明明在的呀，怎麼就找不到了呢？

「到今天，我也沒搞明白，她為什麼要和我說這些。這個人心裡到底在想什麼啊，真是莫名其妙……」他越說越離譜，臉漲得通紅，脖子和眼睛都紅了。

廖梅和束潔都低頭，不知如何作答。

那天晚上，束潔喝了酒沒法開車。深夜的小鎮一時叫不到出租車，蔣自強一定要束潔聯繫丹丹，問她會不會開車。

「你問問她，願不願意過來一趟？我付她三倍錢。」蔣自強叫嚷道。

已經快十一點了，丹丹還是來了，騎電動車來的。她沒有自己的車，駕照也是剛考出不久。好在深夜的鄉村公路車輛不多，她們一再提醒她緩行，注意安全。女孩雖第一次上路，心理素質還滿強的。到縣城酒店時，蔣自強已在副駕駛座上睡著了。

廖梅回到家，母親還在客廳看《中國式離婚》，看見她進門，皺眉道，岳岳越來越不好帶了。

她換了鞋，在離母親不遠的單人沙發上坐下，輕聲說：芬玉沒有了。母親看著她，略怔了怔，說道：我記得她是一個人過，對吧？廖梅沒吭聲，在她母親那裡，女人只分兩種，一個人過和不是一個人過，並毫無理由地推崇後者。（一三）

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