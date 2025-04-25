「但她只是哭，什麼也沒說。我死心了，想著以後不用再去找她，也算解脫了。她把貴重的禮物都退還給我，只留下紙鶴。三個大玻璃瓶，一千隻。結婚後，我把她的號碼刪了，只想和老婆一心一意過日子。我賺的錢越來越多，幾乎用不完。夜深人靜時，我也會想起她，特別是與過去的同學陸續聯繫上以後，總想著，要是如今跟在我身邊的人是她，會讓多少人羨慕啊。可她沒這個命。有時候，我不得不相信，人真的是有命的。每次遇到困難，我都會想起那個神仙模樣的人對我說的話。我知道自己的日子會越過越好。

「一年前，她在網上聯繫我，說自己生大病了，活不了多久了。我馬上打電話問她生了什麼病，需要多少錢，我可以出。她說不能再麻煩我了，也沒這個必要了。這麼多年，她一直想要跟我澄清一件事。她終於弄明白自己的心，她愛的人並不是我，她從來沒有愛過我。我很生氣，問她為什麼要來告訴我這件事，我不需要知道這些。她語氣嚴肅地說，可能這件事與我無關，但對她來說關係重大。我問她到底有什麼關係，她就是不說。

「從那以後，我發了瘋似的，想要搞清楚，她到底愛著誰。我去她工作過的單位尋找線索，找她的同事和鄰居了解情況。我逐漸知道她這幾十年是怎麼過來的，換過三個單位、做過兩次小手術、流過產、經歷過一場車禍，還和一個賣醫療器械的男人短暫交往過。但據說那人是個騙子，只想著讓她幫忙推銷東西。

「我找到男人的單位，他們說他一年前退休 了，但經常去人民公園下棋。我找到那裡，看見一個禿老頭正坐在小馬紮上布局，對面是一個戴紅領巾的小學生。」（一一）