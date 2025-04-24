可就在蔣自強大發弘論之際，束潔忽地站起，雙手往桌子一放，臉色暗沉，大聲說道：我提議，我們敬芬玉一杯。願她安息，早走早安心。誰也不許哭。說到這裡，她率先哭了起來。廖梅也哭了。蔣自強漲紅了臉，低著頭，將杯中酒一飲而盡，得意之色瞬間化為烏有。他眼神迷離，舌頭在口腔裡打轉。

說起當年芬玉母親的反對，他依然心有不甘。更不甘的是芬玉不與他私奔，卻接受母親安排的相親。一個賭徒，一個一晚上可以輸掉一年工資的賭徒，芬玉居然會選中這樣的人。為了讓對方同意離婚，芬玉打算去借高利貸幫他還錢。但他不讓芬玉碰高利貸，自己找朋友借錢周轉。她不要，後來打了借條才收下。

「她來找我時，我已經在談朋友了，但為了她，我和第一個女朋友分手了。我心裡放不下她，就跟她說，你馬上離婚，我等你。她的婚是離掉了，但遲遲沒有答應我，還說先賺錢還債，等還完，再考慮婚姻。我跟她說不用還，我會幫她還的。她不接受。我等了她三年，這期間，我們斷斷續續在一起過，但她死活不讓我公開，也不能告訴親友。問為什麼，她支支吾吾說不出口。那時候，我已經三十歲，眼看身邊的朋友都結婚抱小孩，急得不行。後來，我遇到現在的妻子，各方面的條件都很好，主動追的我。我把她約到茶館，問她該怎麼辦。她好像一下子慌了，茶杯裡的水灑了出來。我以為這下她一定會同意。沒想到，她卻說，你去結婚吧。這輩子，她大概不會再結婚了。那次，我哭了，一個勁兒地問她，心裡到底有沒有我？但凡她說一個字，我就不會丟下她。」（一○）