流過我們的河（一六）

黃倩玉愣了好久，臉上驚訝的神色漸漸消散。「報應不報應的，也就只有你阿公知道了。這案子怕是就這樣算了吧。」她喃喃地說，「哎，這世上模模糊糊說不清楚的事情多了。我記得那會，跟我們一個市場賣菜的丘大哥家的姑娘，漂漂亮亮的，在鎮中學念書念得好好的，突然有一天就投河了，遺書也沒留下。報警，警察就說是課業繁重，再加上青春期，一時間想不通。可我們市場裡的人都不信，哪有好好的人，說死就死了？這裡面肯定有問題。但不信又能怎麼樣，這一晃小十年也就過去了。」

「那丘家人現在在哪兒？」

「不知道。姑娘死的第二年就搬去外地了。」黃倩玉問：「你打聽這幹什麼？」

「我認識丘文文。」歐可明說，「她和我是一個班的。」

「是嗎？我都不知道。」她再次忍不住感慨：「你看，如果她還活著，現在也跟你一樣大了。丘文文的父母是從外地過來的，後來她媽的精神出了問題，生意做不下去了，她爸就帶著她媽回老家了。」

「丘文文的媽媽瘋了？」

「是啊，死活就是不相信女兒是自殺，天天跑到學校鬧、跑到緞河邊哭。哭到最後，把自己哭成了一個瘋子。」黃倩玉嘆了口氣，「所以，我也想開了，你爸的死，說是你阿公做的就是你阿公做的吧。難得糊塗，有的時候稀裡糊塗的，反而能保平安。」她找了個袋子，給歐可明裝了兩個煎餅，「跟你說了這麼長時間的話，你也餓了吧，吃點墊墊。」她把袋子塞進歐可明的手裡，「我下個月也要去外地了。以後，你自己保重吧。」

●

回到家裡，小院已經被收拾得煥然一新。（一六）