琪琪早已淚流滿臉，定定地看著他說：「我們以前討論過，有些科學家和科幻小說或電影對平行時空的詮釋相同，在現實中的缺憾，總能在另一個平行時空中獲得幸福和圓滿。但更多科學家的科學理論，打破了我們都以為兩個平行時空是並行的迷思，他們認為，對於所有宇宙構成的整體系統而言，人生的每一次選擇是本宇宙對人生軌跡的選擇，是置換了處於量子糾纏態中的平行宇宙，互換了自己的人生軌跡而已。也就是說，我們每改變一次決定，都是通過偷換平行宇宙裡處於量子糾纏態中另一個自己的人生軌跡。每一個人看起來都有無數的選擇可能性，但其實只能在一個平行宇宙中，並不是形體與人生都能同時在不同的宇宙生存並行──這其實是很殘酷的。」

「可是，現在我和我的骨灰不是同時出現在這個宇宙嗎？」

「我們穿越時是可以選擇不同時間，但是每次穿越到平行時空，只有短短二十四小時的時間可以重疊。也就是說，二十四小時之後，要不就留在這個時空，要不就須在二十四小時內回到原處。」

「那我現在是穿越到現在這個平行宇宙來？在這個平行時空中，真正的我已經死掉了？」

「是的，如果不是穿越，我們永遠不會知道有另一個我，在另一個平行宇宙生活。在這個宇宙我們是戀人，在一次搭森林火車時發生翻車事件。你為了護著我，內臟嚴重出血而死，我們甚至沒有機會說再見。」琪琪紅著眼睛說：「我不甘心，就穿越過去，想要尋找在另一個宇宙生活的你。」

「所以我們在天橋相遇不是偶然。」（七）