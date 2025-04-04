圖／王幼嘉

買房的事並沒有瞞著歐可明，那個時候，歐可明早已經接受了現實，心裡也不嫉妒了。

寶珍大歐可明四歲，小的時候兩個人經常吵架。歐可明人小嘴快，寶珍常常不是對手。但一到緊要關頭，處在潰敗邊緣的寶珍總會使出撒手鐧，然後一招制勝。後來，日子一天一天過去，她們漸漸長大，寶珍也越來越有個姊姊樣了。但她小的時候對歐可明說過的那些話，歐可明卻一直都記得。

記得最清楚的是那兩句。

「我姓陳，我們全家都姓陳，只有你和他姓歐。」還有，「你要搞搞清楚，這裡是陳家，不是歐家。」

2

爸爸歐文林入贅到陳村的時候，陳寶珍已經三歲了。寶珍的生父姓什麼歐可明不知道，也沒敢問過，但寶珍從生下來就隨著媽媽姓陳。如果歐可明是個男孩的話，應該也是要姓陳的。但正因為是女孩，所以歐文林就提議說：「要不然，這個女兒跟我姓歐。等到再生出兒子，就再姓陳。」可陳麗華生歐可明的時候大出血，傷了身，以後也沒能再懷上孩子。

歐可明長到十歲，歐文林終於意識到了他不會再有孩子了，於是把女兒的名字從歐婷婷，改成了歐可明。「可明」是他給兒子取的名字，但如果生的是個男孩，也會是陳可明，正因為是個女兒，歐可明才能是歐可明。

歐可明小的時候，一次，她躺在床上，眼睛閉著。歐文林進屋來，看見了，以為孩子睡著了，摸著她的腦袋，喃喃地說：「你如果是個兒子該多好。」

這麼多年了，歐可明一直記得歐文林口氣裡的遺憾。怎麼不遺憾呢？她的確是他唯一的親生孩子，可惜性別不對。他也的確是這個家裡的男人，可惜這個家他說了不算。

說起來，歐文林也的確是個聰明能幹的人。陳正賢除了種地，還養了不少牛，招進來個上門女婿，他自己的活就少了一大半。歐文林不僅把岳父交代的活幹得很好，自己還用空閒時間出去拉活，歐可明小學畢業那一年，他跑運輸的事已經發展得有模有樣。

歐文林其實一直對種地和養牛的興趣不大，他本來就生長在山區，早就做煩了這些事。他貸款 買卡車的事，陳正賢一開始很不高興，但後來見他帶回家裡的錢越來越多，也就不再說什麼。

只是那個時候，歐文林和陳麗華的關係已經開始不好。兩個人很少說話，就是迎面而過，也會視而不見。只要他們兩個同時在家，那家裡的氣氛就總是冷冰冰的。

陳正賢跟歐可明嘮叨的時候提起過，說：「你爸、你媽剛結婚，剛有你的那幾年還吵架，後來就不吵了。你媽的嘴太厲害，你爸壓根不是對手。」歐可明望著阿公滿是皺紋的臉，看到他提起媽媽壞脾氣時的表情，一時間也分不清他是在抱怨，還是在炫耀。

歐可明知道，在陳家，只要阿公還在，爸就不敢明著跟媽爭、跟媽鬥。心裡壓的火越聚越多，於是就開始喝酒。一年一年下來，酒癮越來越大，終於在歐可明高二那年出了事。卡車翻到溝裡，車上的貨摔壞了一大半，歐文林的右腿上還打了好一陣子的石膏。修完車後卡車低價賣出，得來的錢大半都賠給了貨主。

右腿的傷恢復好了以後，歐文林當了黑車司機。掙的錢沒有以前多了，人也日漸消沉。

3

第二天，歐可明起了個大早。她像個木頭人一樣，只是跟著流程走，媽和姊讓她幹什麼就幹什麼，潛意識裡應該是還沒有接受爸已經沒了這件事。阿公的精神更是不好。沒了女婿，他算是白髮人送黑髮人，大部分的時候他都閉著眼睛，坐在堂屋的一角，形容枯槁。

事情出在歐文林的遺體要送去火化的那天。幾個警察突然攔住了車，說人先不能燒。有人報警說歐文林根本不是什麼心臟病 發，而是被人害死的。凱伯先站了出來，他四周打量了一下，然後問警察：「歐文林的親人都在這裡，是誰報的警？」

凱伯和鎮上派出所的警察們都很熟，可看凱伯和警察說話的樣子，歐可明覺得那些警察凱伯應該也不認識。來的那幾個警察都出示了證件，說他們是刑警隊的。

凱伯說他是村長，有什麼事可以和自己說。其中一個警察把他拉到一邊，告訴他，報警的女人叫黃倩玉，不是陳村人。她鼻涕一把、淚一把地跑到派出所，一進屋就跪在地上開始磕頭，求政府給歐文林作主。（二）