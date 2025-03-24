我竟然是個陌生人！失智者是會慢慢失去人臉辨識力，可是為什麼昨天一切正常的母親，到了今天卻變成這麼充滿敵意？藥也沒有變啊？也沒有情緒刺激，這到底發生了什麼事情？我百思莫解。

我受夠了，決定出去避一避，一則讓我自己平靜下來，一則讓母親精神放鬆。反正可以從攝像頭上看她的動態，等她睡熟再回來。打定了主意，就和阿蒂講了我的計畫，投入台北近夜的黃昏，心中苦笑著：其實母親並非是唯一要逃離自己家的人，我不也在做同樣的事嗎？好一對殊途同歸的母子啊！

逛到了一家運動酒吧，我看著四周景物似曾相識。啊，這是以前雜貨店舊址嘛！心裡對這家店有了濃厚的親切感。我想著：心情鬱卒，喝個啤酒也不錯！信步走了進去。

我打了電話叫小康過來，說是在以前的雜貨店這裡。只聽到那一端他直說：「帥斃了！」然後電話那端他和老母親央求了好一陣，最後還是我再三和康媽媽保證，我會送他平安回家，小康總算被放行了。

我替自己和小康各叫了一杯淡啤酒，自己先咕嚕咕嚕喝了一半。我一邊看著高懸的電視，上面放著職棒賽，一邊等著小康。

門口有一陣騷動，大概是我的小朋友來了。果不其然，小康戴著藍色的棒球帽，手腳不怎麼協調地走進了店內，門口的女侍們懼怕地議論紛紛。

看到她們對我朋友的另眼相看，我的火氣有些上來，但再仔細一瞧就啞然失笑。原來她們指指點點小康背上扛的球棒，以為是什麼黑道來砸店。（一二）