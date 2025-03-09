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花樓會（一二）

常湘雲
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槿心沒有作聲，看著妍筎，雖然她有些模糊的預感，但是真真切切聽見這樣的話，到底還是有些不能接受。是呀，妍筎，寧笠淳的老婆，有什麼資格要求自己離開公司呢？就因為那些根本不存在的流言蜚語？槿心感覺心口處微微有些發緊。

妍筎抬起了眼皮，看著槿心。也不知道是不是看出來槿心的不滿，妍筎臉頰竟有些紅，飛快地開了口，說道：「白小姐，我想你應該知道，什麼叫『防患於未然』罷？雖說你現在跟笠淳沒有什麼，但是誰能保證以後呢？我不想說什麼『蒼蠅不叮無縫的蛋』這麼難聽的話，但是，我耳朵裡聽見人家說的那個人總歸是你，是不？再說了，笠淳是什麼樣的人，我比你清楚，所以……」妍筎停了一下，看著槿心。

槿心的臉上已經恢復了，但是看著妍筎的眼睛裡卻有一絲淡淡的輕藐。妍筎的話其實並沒有引起槿心更大的不快，只是讓她覺得有些悲哀。果然一個女人到了中年，就會這樣的沒有安全感了麼？

當然，妍筎猜不出來槿心為什麼不說話，臉上益發紅得厲害了。但是，雖然有些難為情，到底還是把想要說的話說出來了：「白小姐，如果你能夠離開，我想這對大家都比較好。」

槿心看著妍筎，沒有說話，然後，她微微笑了起來。

妍筎的身子震動了一下，咖啡杯子晃了一下，咖啡灑了出來，灑了一身。妍筎很懊惱，把咖啡杯子重重放回桌子，抓起面巾紙在裙子上擦拭著。到底好看的淡青色的裙子上，留下了一塊淺褐色的咖啡漬來。

槿心坐著沒有動，只安靜地看著妍筎在對面手忙腳亂的狼狽相。（一二）

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