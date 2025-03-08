母親沒有繼續說下去，只以一聲嘆息結束了母女兩個的對話。

槿心看著妍筎，不知道妍筎是不是像小姑媽那樣的人，神經始終繃得緊緊的──槿心不能不防著，大庭廣眾出醜到底是沒有臉面的事情，更何況，槿心跟寧笠淳不像小姑爹和那個女子，他們之間什麼都沒有。槿心靜靜地等待，也希望妍筎能夠快點平靜下來。

咖啡館人來人往的，但是也並不多吵鬧，之間或有店員和顧客之間簡單的問話與回答。

終於，妍筎平靜下來了，拿起桌上的餐巾紙在眼角處擦了兩擦，又端起咖啡杯子，喝了一口咖啡，才緩緩開了口：「白小姐，我可以相信你，但是……」妍筎頓住了，看著槿心。

槿心愣了一下，沒有料到妍筎會說出來相信她的話。但是，槿心不知道為什麼，妍筎又會說出個「但是」來。看著妍筎，她的眼睛裡閃動著疑惑的目光。

妍筎微笑了一下，這一次是真的微笑了，原本似乎拚命往一處擠的五官各自歸了位，回到自己原本的位子上，地闊天圓的臉上終於現出來些陽光。但是，妍筎並不著急說出那一個「但是」後邊的內容來，而是細細地再次啜了一口咖啡，卻沒有把杯子放回到桌上，而是捧在手裡，彷彿捧著個水晶球似的。眼皮低垂著，輕輕晃動著手中的杯子，似乎要把杯子裡的咖啡搖勻似的，又彷彿要從水晶球裡看到未來會發生什麼似的。

槿心在椅子上輕輕動了一下，她不明白妍筎這是唱的哪一齣。心裡有些著急。

終於，妍筎的聲音從胸口處飄出來，有些悶悶的：「白小姐，我可以相信你，但是，你能不能另找一份工作呢？」（一一）