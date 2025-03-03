但是沒過多久，槿心就發現，寧笠淳看自己不再是一閃而過了，而是目光會在她身上略微停留一下，尤其是她說話的時候，寧笠淳會盯住她看。當然，其他同事講話時，寧笠淳也一樣會看，但是也說不出來什麼原因，槿心就是覺得，寧笠淳看她的目光裡有些兩樣。這倒也不是槿心自作多情，已經有其他同事也發現了。

一次吃午飯，兩個平素就很八卦的女同事，一壁吃飯，一壁相互交換一個調侃的眼神，然後齊刷刷把眼睛盯住了槿心，「白槿心，寧總是不是對你有意思呀？」

槿心一口飯差點沒噎住，睜圓了眼睛，看著那兩張有些曖昧的笑著的臉。

「你不要告訴我們說，你沒有感覺到哦。」聲口也是調侃又曖昧的。

槿心略攢了一下眉，嚥下嘴巴裡的飯，方開了口：「瞎說什麼呢！」有些不快的聲口。

「唉喲！」兩個人雖然異口同聲，卻是一樣誇張的聲口叫了出來：「你還真沉得住氣哦！好了啦，不要裝啦，只要不是傻子，誰看不出寧總對你跟我們大家不一樣呀，真是的！」

槿心臉上也變了，但是又不好發作，只能低了頭吃飯。當然，一頓飯吃得很是沒有滋味，好像吃蠟燭似的。

從那次「餐桌閒聊」以後，槿心就刻意離寧笠淳的視線遠一些。但是沒有想到，竟引得寧笠淳越發注意起她來了，甚至有幾次下班時還「不期而遇」碰見了。寧笠淳邀請槿心坐他的車子，說他可以順路帶她一段。邀請的聲口淡淡的，但是又帶些高層管理者特有的意氣風發。（六）