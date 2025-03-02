原來這才是傳家寶（中）

圖／阿尼默

5 獄卒與囚犯

有一個囚犯，在監獄 裡待了很久了。這是他的功課。有一個獄卒，也在監獄裡待了很久了。這是他的工作。

囚犯和獄卒每天說不上幾個字，卻能感到彼此的敵意。但是他們並不知道，這份敵意從何而來。

獄卒對囚犯的過去有一種恐懼，因為他認為它充滿邪惡。囚犯對獄卒的現在也有一種恐懼，因為他認為它充滿鄙視。

防衛心讓恐懼變成了敵意。兩人都沒有意識到，他們並沒有看到彼此，只是看著自己對彼此的幻想。

囚犯不是獄卒送來的，獄卒也不是囚犯請來的。兩人素不相識，生活卻繫在了一起。

一天、兩天，一年、兩年，日子過啊過，囚犯和獄卒連本來說的幾個字也不必說了。他們熟悉了彼此的眼神和動作。

兩人的體驗都是，從小到大，這是第一回跟一個人如此有默契。敵意化成了暖意。

獄卒決定放走囚犯，並承擔責任，讓自己被關進監獄。

當囚犯走出監獄的那一刻，獄卒與囚犯，連同監獄，都同時消失了。

6 情書

無論作文老師出什麼題，阿藍寫的都是情書。

老師先是指出錯誤，然後糾正，糾正不了變成了懲罰。

阿藍被罰站了很多天，還是完全沒有改變他的做法。

老師把家長找來，表示阿藍如果不是故意反叛，可能就是有精神疾病。

阿藍的家長表示阿藍是個正常孩子，對這件事他們無可奈何，只能對老師表示抱歉。

老師決定不管阿藍了，對阿藍的文章只改錯字，不管內容。

老師繼續出他的題，阿藍繼續寫他的情書。

有一天，老師發現阿藍也給自己寫了一封情書。

那天的作文題目是〈耐心〉。

阿藍曾經告訴我：「所有的文章都是情書。」

我原來以為，自己當時就明白了阿藍的話，以為只是情書的對象不同而已。後來才知道，其實連不同的對象都沒有，情書都是給自己的，也是給大家的。

7 神鹿

春日大社門口有一個巨大的雕像，是一隻巨大的鹿。它站在高高的台架上，台架上刻著「春日大社神鹿」。奈良的人說，鹿是神的使者，一直保護著奈良。

我在奈良公園裡面、外面，不知遇到過多少隻鹿。

公的母的、大的小的，吃草的、吃餅乾的，每一隻都是神鹿，保護的不只是奈良。

紀念品店裡也有很多神鹿，我帶了一隻回家。

「送給你。」我從包包裡摸出一隻手掌大的絨毛玩具。

「奈良的梅花鹿？」欣欣問。

「神鹿。」我說。

「怎麼神了？」

「他從我心裡，到了你手裡。」

8 鄰居

兩戶人家毗鄰而居。一家快樂、一家痛苦。

兩戶人家的土地、房子、家庭結構、收入，各方面幾乎一模一樣。

他們都由一對父母和兩個孩子組成，擁有大致相同的財富。

有一天，悶悶不樂的那家人來了訪客，是一個遠方的表弟。

「我想請問你一個問題。我不明白，我的鄰居為什麼這麼快樂？這裡又荒又窮的。」主人問。

「因為他們接受了降臨在他們手裡的禮物啊！接受了才能擁有，有了怎麼會貧窮呢？」表弟說。

「其實，一年四季，我們都有同樣的陽光、同樣的雨水。每年的收成都是豐碩的，但我總是忍不住想抱怨。」

「抱怨什麼？」

「各種不足。」

「不滿隨之而來，接著是痛苦。」

「是的。」

「偏偏，有些東西你不想要，比如一個表弟。不想要的時候，又覺得多餘。然後，不滿隨之而來，接著我就不用說了。」

主人沉默了。

表弟離開了。悶悶不樂的人仍舊悶悶不樂，困惑地看著他唯一的表弟離去。

「嘿！難得見到你哦！你有訪客嗎？多好呀！」快樂的鄰居向痛苦的鄰居揮手，笑嘻嘻地說。

9 選舉

A說：「我投的那個人很有魄力，敢做敢當。」

B說：「我投的那個人很穩重，不隨便亂來。」

C說：「我投的那個人很聰明，肯定能解決所有的問題。」

D說：「我投的那個人反正很好看，天天上報，好看就好了。」

E問：「到底有幾個候選人呢？聽起來你們選的都是不一樣的人。」

F說：「他們選的都是同一個人啦！」

E說：「哦！看來沒有兩個人真的投票 給同一個人。每個人投的都是自己的幻想而已。」

10 博物館

傑夫在博物館裡遇到了一個說故事的人。

「啊，終於發現一件有趣的事情。」傑夫去過很多博物館，很少再發現什麼有趣的事了。

這個博物館被稱為「生活博物館」，但沒有具體說明是哪個時期，也沒有說明裡面住著什麼人。

講故事的人開始說了，傑夫站在他前面聽著。

「有一個人在博物館裡閒逛，卻不知道他是博物館收藏的一部分。

這個博物館是一個被指定為博物館的城市。那些把城市指定為博物館的人都已經不在人世。

由於博物館應該反映出人們的生活方式，因此博物館內也有一個博物館。

有一天，某個年輕人經過一棟寫著「博物館」的建築，發現它沒有門，看起來就像是一塊實心的方塊，開始打聽關於它的消息。

他並沒有獲得任何資訊。

「我不知道。」

「我不關心。」

「從我出生起，它就一直在這裡。」

「管好你自己的事吧！」

年輕人非常喪氣。

有一天，他再次經過「博物館」，「博物館」說話了。

「我是你造出來的呀！他們說我是博物館，我就是博物館，雖然這個詞對我來說毫無意義。我是整個村莊，包括你在裡面的村莊。但我並不真的在這裡，我只是人類思想的投影，一種以具體形式保存時間的嘗試。但是，這種嘗試注定要失敗，因為時間是不可能保存的。」（中）