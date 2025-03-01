原來這才是傳家寶（上）

圖／阿尼默

1 鈴聲

康康和艾美曾經是鄰居。

有一天，康康在家聽〈天鵝湖〉，突然聽見有人敲門。

「您好！我是你家隔壁的艾美，能不能請你把音響調小聲一點？」

康康正要問為什麼，艾美接著說：「我聽到這個旋律會頭痛。」

「好吧！」康康看艾美焦躁起來，接著說：「要不我關掉音樂，你進來喝杯茶？」

艾美很快就進門，自己找了沙發坐下，開始解釋她如何受不了康康剛剛欣賞的音樂。

「不好意思，我告訴你哦！〈天鵝湖〉是我小學時候的課間休息鈴聲，一天起碼播七、八次。電子鈴聲音色像金屬，沒有強弱、沒有斷句，讓我越來越痛恨那首歌。後來我一直沒有辦法喜歡〈天鵝湖〉，一聽到它的主旋律，就不由自主想站起來走到室外，多聽幾個小節，就開始頭痛。」艾美摸摸自己的頭。

「沒關係，我以後自己戴耳機聽。」康康說。

「多謝你的體諒。對了，還有一個我受不了的曲子，是〈少女的祈禱〉。」

「哦！那個我也不聽，你放心。」

「那大概是台灣人最熟悉的旋律了。全台灣的垃圾車到處收垃圾的時候，都播放這首曲子。從早到晚、從遠到近，大概人人都會背。」

「你現在不在台灣，就不用聽了。」

「那是。不過我好奇它是誰寫的，查到是某個十九世紀波蘭作曲家的作品。他的名字我讀不出來，翻譯不過來。據說他就這首出名，沒有別的好作品了。」

「這首也不是什麼好作品。」康康喃喃自語。

「這首曲子收在《世界鋼琴名曲》裡面，我試著彈了兩行，實在沒法不想到垃圾車，後來一見到它就翻過去。」艾美端起茶喝了一口。

「有沒有不讓你想到任何事的聲音？」康康問，看了一下時間。

「好像沒有欸。我的腦子就是關不掉的音響。」

「知道嗎？你成了我的鈴聲了。」

很多年來，康康一聽到「艾美」這個名字，耳邊就會響起她嗡嗡嗡的聲音，頭也跟著痛起來。

2 獎

法蘭西很喜歡抽獎，但是從來沒中過獎。他也試圖參加各種比賽，但是從來沒得過獎。

「不然你創一個獎好了，就叫『法蘭西獎』。」我提出建議。

「那是什麼條件能得呢？」法蘭西表示困惑。

「你想得的獎都是些什麼條件嘛？」

「其實也沒什麼特別的條件。」

「那你也不用要求什麼條件囉！」

「沒什麼條件，我還總是得不到，是不是運氣比較差呢？」

「不然我給你一個獎，就按照你的要求，沒什麼條件。」

「那還算獎嗎？」

「你自己說的啊！沒什麼條件。」

「那要運氣。」

「運氣來了啊！我願意頒給你。」

「那好！我今天得了『法蘭西獎』。獎品呢？」

「你想要什麼獎品？」

「我想要被表揚、被喜歡。」

「那『法蘭西獎』當然是被法蘭西表揚和喜歡囉！」

法蘭西轉身就走，但是一分鐘後又回來了，悄悄對我說：「有你這個朋友，確實運氣不錯。」

3 燒

邁克已經發燒好幾個月了，吃藥、打針都退不下來，但是也沒燒壞腦子。

他還能說話、還能工作，就是頭一直很痛，止痛藥也不管用。

「從恐懼到抗拒、從爭取到掙扎，到底為了什麼？我的生活只剩下發燒了嗎？」

邁克絕望地坐在房間角落，身體燙得連暖氣口都顯得涼。

他覺得自己的心更涼，想說不如凍住別跳算了。

邁克想打電話給誰訴說，卻發現身邊沒有一個好朋友。

他翻出高中同學錄，找到曾經同桌的強尼電話號碼。

「哈囉！邁克嗎？」強尼先說話了。

「你怎麼知道我會打電話給你？」邁克很吃驚。

「就知道啊！」

「我正想找你。」

「嗯。」

「沒事。」邁克突然覺得沒什麼要說了。他感受到了很久以來沒有感受過的東西。

「沒事很好。」強尼什麼也沒問，對此邁克是感激的。

邁克放下電話，心裡暖烘烘地睡著了。

邁克第二天醒來，發現燒退了、頭不痛了，心還是暖的。

4 傳家寶

詹姆斯找不到父親留給他的一幅畫，非常著急。

這幅畫是傳家寶，他很怕遺失。他找遍整個屋子一無所獲，懷疑被偷走了。

「莫非小偷看出這畫的價值？」詹姆斯納悶，因為他一直認為，這只是一幅普通的風景畫。

現在要搬家了，整理家中物品，才想起這幅畫。

詹姆斯實在沒有力氣了，決定放棄尋找，開始打包東西。一個一個房間打包，直到所有的東西都裝進了箱子，仍舊不見畫的蹤影。

詹姆斯口渴，要去冰箱拿水喝，發現冰箱頂上突出一小塊木板。

他捏住木板的一角抽出來，正是那幅畫。

「原來在這裡，看來我對它實在很不關注。」詹姆斯取下畫之後，發現畫的背面有字。

「只有一個家，一件傳家寶。是你的，也是所有人的。」

詹姆斯覺得對，但是又覺得還有什麼訊息他沒收到。

「我要怎麼跟大家分享這幅畫呢？」他剛說完，不知怎麼就把畫掉在地上。在冰箱上又濕又熱的地方放了很久的畫，連畫框一起碎成許多小塊。

許多小塊裡面有一張紙條，上面還有字。

「能丟失的都不在。在的一直都在。」

「原來這才是傳家寶。這是快樂的祕訣。」詹姆斯喃喃說著，把碎片和紙條都掃起來，放入最後一個垃圾袋。

詹姆斯搬了家，才明白他並沒有搬家。

他只是收到了傳家寶，回了家。（上）