開始她沒注意這些水果的去向，後來聽到護工餵巧奶奶時說的那句「你閨女買的蘋果，你多吃點」，才知道客廳桌子上的水果不是養老院 買的，而是家屬自發貢獻的，由護工切片，餵所有老人吃。

有一次巧奶奶女兒熬了老母雞山藥湯帶來，見母親坐在旁邊看著，當即盛了一碗給她，一切都做得很自然。這讓她對巧奶奶的女兒刮目相看。這個女人看上去並不富裕，應該處於社會中下層，但為人處事妥貼得體，處處用心，靠著這個，改變了她母親在養老院的地位。

教育的本質其實就是教會孩子做人，對孩子人生的作用是巨大的。人在世間行走，說不定什麼時候就需要人托一下、扶一把，人與人之間肯定是需要某種連接的。這種連接可能是某種物質或利益上的交換，也可能就是無意中對他人的一點善意、一聲讚美。未來的某個時刻，它就能成全你。

哥哥說家屬在養老院的作用，就是麥田裡的稻草人，並不確切。要想別人從心裡對自家的老人好，僅靠威懾是不行的。人與人相處，付出真心才能收穫真情。毛姆在《人性的枷鎖》一書裡，借菲力浦之口指出，人生在世，有三樁事情需要搞清楚：人與生活的世界的關係、人與生活其間的其他人的關係，以及人與自身的關係。她由此想到父親一生職場坎坷，不能完全歸罪於領導偏袒巧言令色之人，會做人確實是個技術活兒，應用得恰到好處，也需要天分。

一天快到午飯時間，她聽到客廳傳來一陣吵鬧聲。原來那天養老院修水管，停水半天，午飯時間推遲了。老人們都圍坐在桌子邊靜靜等候，只有炒麵君煩躁不安，大聲叫嚷著：我不吃了，我要回房間去！（一八）