圖／薛慧瑩

一夜沒睡，哈里給學生上課時哈欠連連。有個學生從書包裡拿出「尋人啟事」給哈里說：「老師，這是您的女兒吧！我的天，您的女兒怎麼丟了？」

一時間，同學們七嘴八舌地議論起來。哈里說：「安靜、安靜，現在是上課時間。」哈里繼續講課。

下課鈴響時，哈里十分難過地告訴他的學生：「是的，我把我心愛的女兒弄丟了。」

2

哈里回到家時，他妻子維維的汽車已經像鳥一樣停在家門口了。他把自己的白色凌志車，開到維維的汽車旁並排停下。他想夫妻本是比翼鳥，在地願做連理枝；可是自從他把女兒安娜丟了，與維維的關係就有了很多不確定性。

哈里從駕駛座出來，閃電般踏進了家門。他輕輕踮著腳尖走路，從門縫裡，看見維維坐在玩具房的紅色塑料小凳子上。她打開一張安娜八歲生日賀卡，呆呆地聽著〈祝你生日快樂〉的音樂，悲傷不已。

哈里心裡難過，推開門探著頭，想說些什麼；維維冰冷的目光宛若一枝冷箭，穿過他的頭頂。他打了一個激靈，彷彿自己不再是她的丈夫。他忍不住乾咳了兩下，走到她身旁，摟住了她的腰。維維一言不發，掙扎著甩開他的手，離開了兒童房。維維遠去的背影，定格成一道風景。

哈里聳聳肩，到廚房的酒櫃拿出一瓶白蘭地。去書房的路上，他看見維維將自己的棉被，搬到了另一個臥室。也就是說，維維有了自己的臥室，不想和他共枕而眠了。也好吧，一人一個臥室，也許更自由些。哈里打開白蘭地，咕咚咕咚喝了大半瓶，倒在了書房的長沙發上，仰天而嘆。不知什麼時候，他迷迷糊糊睡著了。若不是一泡尿逼得急，他或許一直會睡在書房的沙發上。

哈里三腳兩步，來到臥室的衛生間拉尿，似乎酒醒了。拉完尿，他又想拉屎，就一屁股坐在了馬桶上。馬桶旁邊擺著許多書，他隨便拿一本，正好是安娜的相冊。那是安娜八歲生日時，維維給她新做的相冊；裡面囊括了春夏秋冬，各個時期的照片。

哈里的目光停留在奧蘭多迪士尼 樂園裡的安娜，她穿著白底紅條毛衣坐在木椅上，印第安帥哥在她左邊臉上畫恐龍 。還有一張，安娜在遊樂園裡騎真的馬，鈴聲一響，馬匹一圈一圈奔跑起來，小恐龍在她臉上發著綠色的光。安娜「咯咯」地笑著，缺了一顆門牙的牙齒雪白整齊。哈里看著、看著，一陣心痛，悲傷潮一般湧來。他忍不住雙手捂住臉，「嗚嗚」地哭泣了起來。

維維躺在床上看書，聽見哈里的哭泣，心裡也難過。安娜走失那天，她幾乎和警察同時到達現場。玫瑰園草地離家只五、六分鐘的車程，警察掏出手機拍攝現場，又問了哈里具體的細節。可是哈里的回答總不能讓警察滿意：「孩子在草地上玩耍奔跑，我低頭看了會兒手機，抬起頭來，就不見女兒了。」

哈里的回答就這麼簡單。警察問哈里和維維：「你們平時有什麼朋友，與誰接觸比較多？」

警察在小筆記本上記錄時，搜索隊來了。搜索隊找遍了玫瑰園草地的角角落落，還在附近的樹林裡、牧場上、溝渠和池塘裡都找了好多遍。黑夜來臨時，搜索隊一支支火把照耀在林間小路上，該找的地方都找過了，沒有好消息傳來。維維搖晃著身體，內心瞬間被擊垮。哈里扶住她，卻被她推開了。

維維極力回憶著與她交往過的人，實在想不出誰會去傷害她的女兒安娜。再說鄰居們很少串門，基本各掃門前雪。只有住在隔壁的弗萊德，敲門進來過兩次。那天維維在門口倒垃圾，遇見了弗萊德，弗萊德說能不能讓他進去坐坐。維維想都沒有想，就同意了。弗萊德欣喜地跨進門，坐在客廳小圓桌前的木椅上。維維聞到弗萊德身上的酒氣，心裡有些討厭。

雖然是隔著一片草地的鄰居，但維維對弗萊德和他的家人一無所知。她根本不知道他做什麼工作、家裡有幾口人，連他的妻子都沒有看見過。維維給弗萊德煮了一杯咖啡 ，紅色的咖啡杯，放在藍色的杯墊上，小圓桌熱氣騰騰。

弗萊德喝著咖啡，打開了話匣子：「我沒有孩子，我妻子因病長年臥床。我剛剛失業了，現在吃著救濟。我想把房子賣了，給妻子治病。」

維維說：「你妻子得了什麼病？」

弗萊德說：「唉，說來話長，以後再說吧！」弗萊德說著，起身告辭了，留下維維為他的困境嘆氣。

過了幾天，弗萊德看見維維又說：「我能不能進去坐坐？」維維點點頭，弗萊德就坐在了老地方。

這次弗萊德說了很多稀奇古怪的事情，由於維維的英語聽力有限，弗萊德說的話維維多半聽不懂，但還是裝出聽懂的樣子。

後來，維維說要去學校接孩子了。弗萊德問：「你家孩子在哪裡上學？」

維維說：「玫瑰園草地前面的那個小學。」

維維覺得弗萊德也沒有什麼不正常的地方。一個落魄男人，還想著賣房子給妻子治病，心底也是善良的。小區裡除了弗萊德兩次來家裡聊天，別的沒啥鄰居進來。（二）