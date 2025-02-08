他妹妹從小就像個男孩子，高大、健碩、不囉嗦，也不關心一切女孩子關心的事，穿著男性化的衣服，看起來頂天立地的

他妹妹坐上車子，給父母打電話報平安，說他很瘦，瘦得她都沒認出來，還以為她哥忘了接她。他開著車，眼淚流了下來，抬手偷偷擦掉。

3

李麗看到他妹妹進門，愣了，轉頭怒目而視，沒說什麼，「蹬蹬蹬」地上了樓。他妹妹不好惹，兩人在老家辦婚禮時，不滿意李麗家裡來了幾十口子，沒有一個紅包不說，吃完席，問他父母為什麼沒龍蝦。他父母很尷尬，連聲道歉，說他們疏忽了，親家莫怪，他們不懂規矩。

他妹妹在旁邊虎著一張臉問：「誰說婚宴必須有龍蝦了？你們提前乍不說？我們家給不起幾隻龍蝦嗎？」

他妹妹一米七五，他才一六○，妹妹說話，他不敢拉。他父母虛虛地呵斥：「小孩子走開，大人說話輪不到你。」

他妹妹才不怕，手揣在褲兜裡看著新娘子。新婚當天，李麗當著那麼多人不敢回嘴，沉著臉拉走了父母。

兩人的梁子就此結上了。直到過年時，妹妹開車送她回娘家，她們才恢復說話。李麗有點怵妹妹，兩人在一起時，她基本上不說話，總是冷冷的，像個下凡的公主。凱文剛剛新婚，覺得老婆比妹妹親，心裡向著老婆。嘴上不敢說什麼，只好陪著笑，看著老婆的臉色笑一下，或者笑二下。

妹妹睡了一覺起來，就和李麗吵了起來。他剛剛遛完狗進門，就聽到他妹妹罵李麗騙婚，財迷心竅。騙了婚不說，還想搜刮他們家，想得美。（七）