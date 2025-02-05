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寂寞的楓樹嶺（四）

王婷婷

李麗要離婚。他跳起來：「為什麼？你瘋了？」

「咱倆不合適，過不到一起。我受不了你的冷暴力。」

凱文的腦子一片混亂，嘴巴本來就笨，急得跺腳，又一屁股坐在沙發上，眼淚不受控制地噴湧出來。他從來沒想過他會經歷離婚，他們家沒有一個人離婚。這個可怕的事從來都是別人家的災難，他們家從來都是以和為貴。低頭娶媳，不讓女人擔心錢的事，這樣的家庭也就沒出過離婚的例子。

「我浪費了幾年青春，你得補償我。這個房子賣掉，我只要一半的錢。你再加十萬給我，咱倆好合好散。」

凱文難過了好幾天，找李麗談了好幾次都沒談成。她堅持說他們合不來，過不到一起。第三次找她談，她煩了，吼道：「滾遠點，看到你就煩。」

他不敢再問了。他給李麗發信息，問她為什麼，他哪裡做錯了。他說他可以改，只希望兩個人好好過日子。李麗不理會，他又問了幾次，她把他拉黑了。

父母問他一句，他答一句，問不出什麼，只好通知他在溫哥華的叔叔。叔叔好歹也算是他們老家的知名人士，大小算是個有錢人，要面子。但大哥、大嫂視頻裡一臉愁容，小心翼翼地求他拿個主意，希望他去和兒媳婦談談，他對外人可以擺個架子，自己家人面前還是心軟了。

嬸嬸問李麗為什麼離婚，李麗還是那些話，多一句都不說，態度很堅決。除了說性格不合，過不到一起，也說不出別的。她也沒再提離婚的條件，但嬸嬸跟著叔叔做生意，不容易糊弄過去，就問她的離婚條件是依據什麼？

李麗一愣，還是那句話：「我好好的黃花大閨女離婚了，我怎麼生活？加拿大的法律保護婦女、兒童，我就分一半，夠意思了。」（四）

加拿大

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