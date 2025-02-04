我們能為愛情做點什麼（二四）

不過，還保留這種習慣的家庭現在不多見了，喜歡泡茶樓的，大都是退休 後無事做的老頭、老太太。我們這一代，不怎樣習慣把時間交給廣式早茶和漫無邊際的侃大山，我們更想多睡一點、多上一會網，或者多來點體育運動。小時候，我大概一年跟父親去喝幾次茶吧，因為比平時醒得早，所以我每次都是吃點東西後，就依在父親的懷中睡回籠覺。等我醒來，有時已經回到家裡了，中間這一段時間是巨大的空白。

見到我，叔叔有些意外，因為他隻身前來，沒有帶老婆。其實他的目的大家都清楚，就是勸鳳儀像個成年人一樣處理困難，不要把事情鬧大。在鳳儀看來，這是一場談判，她還一度考慮，請她的離婚律師劉大狀一起出席。

「我諮詢過律師朋友的意見……」叔叔這樣開場。他說，鳳儀的汽車六十多萬，如果法院判了阿權偷車成立，這刑判得可就重了……但如果鳳儀肯看到相識一場的分上，趁現在還來得及，去公安局銷案，放阿權一條生路，他們全家都感激不盡……

果然是老江湖，沒有客套、沒有過渡，直接切入主題。我留意到，叔叔很客氣，用詞也很小心，生怕刺激到鳳儀。比如他說「相識一場」，沒說「夫妻一場」，更沒有說「好聚好散」之類的場面話。

鳳儀看了我一眼，用更嚴肅的語調說：「我只有兩個條件，第一，離婚，保證以後不要再跟我胡攪蠻纏；第二，把阿權欠我的五萬元還給我。」

「五萬？阿權跟我講是兩萬。」

「那你相信你兒子，還是我呢？」（二四）