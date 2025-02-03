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大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

去火車站領婆娘（一七）

依娃
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陳大闖

到六三年，我這婆娘已經生了兩個娃，頭一個是女娃、第二個是男娃。把我媽高興得成天抱著娃村裡轉，一遇到人，人家還沒有打問，她就笑容可掬地說：「我孫子、我孫子，叫個全兒，我全都有了。」

我媽自己省，給孫子可捨得。自己看的雞下了蛋，每天餾饃的時候放上兩個，叫娃坐在小凳子上自己剝皮，然後捏些鹽說：「婆給我娃撒些鹽。」

我們的房也蓋了，晚上兩個娃娃和我媽睡，娃有些害怕我。我和婆娘睡新房、新炕，兩個人做夫妻的事情也方便。

不想夏天天水地區的民政局和婦聯來了幾個幹部，和我們公社幹部，一起來給社員開會，宣傳國家的新政策。動員凡是從1958年到1963年期間從定西、天水十多個縣逃荒過來的婦女，原則上是從哪裡來，回到哪裡去。特別是在甘肅已經成婚有男人、留下娃娃的婦女。幹部還解釋，這些甘肅過來的婦女隨隨便便和陝西的男人住在一起，是「非法同居」，國家不允許的。各個公社、大隊、生產隊要協助甘肅來的同志，把這些婦女集中起來，盡快送回原籍。

「日他媽的逼，我把女人養活了三年了，你說回去就回去？」台下留下甘肅女人的男人們馬上爆炸了，大聲罵起來。養條狗也不能說讓走就走嘛。

「你甘肅男人能，能得讓女人出來要飯哩？讓我陝西人給你們養活女人哩。」

「誰敢領我的婆娘，我非把他打日踏。」

有的人衝上去就打甘肅來的幹部，當地的幹部擋也擋不住，被打得流鼻血。如果不是我婆娘拉住不叫動手，我也衝上去打人了，老子不打死他狗日的。（一七）

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