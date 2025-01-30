去火車站領婆娘（一三）

大食堂剛開的時候，一到食堂，也是這麼誘人的香氣。那饃大得一個有半斤，白得比雪還白，喧騰得比太陽曬的棉花還喧騰。大隊書記李廣志說，共產主義就要實現了，共產主義就是天天吃白麵饃饃，敞開肚子，想吃多少就吃多少……

我張大嘴，狠狠咬了一口，嚼著、嚼著，饃饃嚥下去，我覺得我跑陝西跑對了，就為吃一口白麵饃饃。可是喉嚨乾著、澀著，我嚥不下去。我趕緊喝了幾口紅豆稀飯，糊糊的，有小米 的香和紅豆的香。我的老家甘谷也是出紅豆、綠豆、黃豆、扁豆這些豆子的，小米、黃米這些雜糧也長得好，誰家煮稀飯，路過的人都聞著香。可是都搜著上繳國家了……

我吃著、喝著，身上熱乎起來，感覺人一下充了氣，有力氣了，骨頭硬幫起來了。喝稀飯的時候，我覺得嘴角有點鹹，一抹，是臉上淌下來的眼淚，啥時候淌的？我自己都沒有覺得。我就想著自己命苦著，娘老子一起沒有了，哥哥勞改去了，一個十七歲的姑娘娃往人家陝西跑，黑天黑地能凍死人。咱也摸不著個東南西北，不知道下了火車，下一步往哪裡踏，是深是淺……

我抬頭一看，那個男人一直在看我吃。我很不好意思，避開他的眼光。吃著特別香的豆腐白菜，我就想：餓的時候給一口，是搭救咱的命哩。如果這個人張口要收留咱，咱就跟上去。做啥我都願意，要好好報答人家。

那一頓飯是我一輩子吃得最好、最香、最飽、最舒坦的一頓飯。我把兩個白麵饃饃吃掉了、一大碗紅豆小米稀飯喝掉了、一碟豆腐白菜吃掉了，把稀飯碗和豆腐碟子舔得乾乾淨淨，怕留下一點湯水。（一三）