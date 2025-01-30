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我是誰（四）

楊秋生

孩子離家後，就慕雲一個人在偌大的房子裡生活，平常總是安靜地做個稱職的太太與媽媽，先生和孩子就是她的全部。突然之間處在空巢狀態，每天睜開眼，面對的就是大到毫無生氣的屋子、空無一人的院子。龍柏將她困在安全卻靜到彷彿空氣都凝結不能呼吸的塔裡，日子變成了灰色。她也變成灰色，和四周的灰色融在一起。有時她的影子映在灰色系的冰河白大理石牆面上，她都覺得自己變成大理石的一部分。

慕雲有天寄包裹給東岸的兒子，從郵局出來，在停車場碰到兒子高中同學的母親麗，才知道她兒子上大學後，她在家創了一個讀書電影俱樂部。她向來對讀書和看電影都很有興趣，自此成為麗家的座上客。但她平日多獨來獨往，即使每次發表感想，得到許多共鳴和讚許，讓她覺得很開心，但她還是不大擅長和幾乎半美國化的會員們打交道，總悄悄地來，悄悄地離去。

經過藥物治療，心臟病情並不如預期的好，慕雲甚至還無端昏厥過。要不是那時鐘點工在旁邊，直接打了「九一一」，她很可能連家人的面都見不到。這種毫無預警的倒地現象，如同將她判了死刑，她怎麼還能奢望在讀書電影會裡交新朋友呢？她已到了隨時會遇見死亡的情況，即使在讀書會遇到幾位還不錯的會員，看得出她們很想和她再接近些，但她將自己隱在一堵厚實的高牆裡，沒跨出友誼的步伐。

她的心情越來越陰沉，無預警的昏厥休克本身甚至比死亡本身還可怕，因為那是不可預測的。（四）

心臟病 九一一 冰河

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