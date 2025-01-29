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茉莉與兩棵果樹（全文完）

翠希

肯恩覺得日子越來越不好過，他怕和任何人打照面，平日飯後在家附近散步的習慣也被迫停止，家成了他的牢籠。

終於他做了決定。

下班回家，他對茉莉說：「我辭職了，我先去我大姊家住一陣子，也許在那裡找工作。另外我要離婚。」肯恩不容許茉莉插嘴，一口氣說完他的決定。

「什麼？」茉莉不相信自己的耳朵。

「我辭職了，我先去我大姊家住一陣子，也許在那裡找工作。另外我要離婚。」肯恩放慢速度，提高聲調再說一次。

正在看電視的蜜亞和凱文聽到肯恩的宣言，異口同聲說：「I'll go with you.」

肯恩的大姊住在千里外的城市，孩子都長大離家，偌大的房子就夫妻兩人住，非常歡迎肯恩帶孩子們去短住。

茉莉軟硬兼施和肯恩鬧了幾天，還是無法改變他的心意。

「我不會和你離婚的！」茉莉堅決地說。

「隨妳，但是我不會再和妳生活在同一個屋簷下。」肯恩也堅定地回答。

沒幾天，他們父子女三人收拾了行李，立刻開車上路，像是迫不及待要逃離這個家。

這一個多月來的變化，茉莉覺得像從天上重重摔到地面，摔得筋疼骨裂。不就是幾個不值錢的枇杷和一棵結爛蘋果的樹？她一個人坐在空蕩蕩的屋裡，只覺得心有不甘，又無可奈何。

她想起冰箱裡的枇杷，為了這些枇杷，害她賠了婚姻、失了孩子，她要狠狠吃上一堆。開了冰箱，拿出枇杷，卻發現一個個枇杷都布滿了黑褐色的斑點，看了都倒胃口。反正不是花錢買的，茉莉雖覺得可惜，還是很大方地把所有的枇杷，都送進了垃圾桶。（全文完）

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