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丈夫「嘿嘿」笑了兩聲，有一些有氣無力，「你也不要整天忙個不停，身體頂要緊！也是到了我這個田地，才體會到健康多重要！」一抹不屑的笑意從傑奎琳剛剛哭過的眼睛掠過去，但是她沒有作聲，聽著丈夫微弱的說話聲：「蕙葇，你是真的要注意身體！不要太累了！還有，菸要少吸，酒也要少喝一點，麻將……」

傑奎琳臉上越來越難看，「你有完沒完？好了啦，明天我去看你！」電話那頭的丈夫沒了聲音，傑奎琳看了一眼手機，丈夫並沒有掛斷電話。

她擺擺手，「我知道你現在躺在療養院 無聊，想要我多去陪你，我理解。可是，我又不能住在那裡，白天還要去上班，有時候還要幫忙照看斯坦利和斯嘉麗。不過，他們兩個小鬼有問起你喔，還說哪天有時間來看你呢！」

聽見傑奎琳這樣說，丈夫似乎笑了，聲音也比剛才有了一些力氣，「那好呀！不過小孩子不來療養院也好，看見這麼多躺在床上不能動，要人伺候的老頭子、老太太多不好。告訴他們，爺爺知道他們有心就好了。」

傑奎琳暗暗嘆口氣，「好，我告訴他們，爺爺心疼他們，不要他們來看爺爺。對了，你想吃什麼，我煮好給你帶去。」

丈夫沒有要傑奎琳做什麼，只說她人來了就好，其他的，都不要緊。傑奎琳也不堅持，又叮囑了丈夫兩句就掛了電話。

雖然傑奎琳說會去看丈夫不過是敷衍，到底過了兩天，她還是拎了兩包食物去了療養院——給丈夫做了他平素喜歡吃的菜，又去兒子的甜甜圈店拿了兩盒甜甜圈，帶給療養院的工作人員。是啊，她不能時時刻刻在療養院照顧丈夫，就只能是希望工作人員能夠對丈夫更多的照拂。

「丹尼爾現在行動不便，拜託大家了！」傑奎琳邊說，邊兩隻手合十，療養院的護理人員一壁吃了傑奎琳的甜甜圈，一壁忙著學她的樣子合十。

「傑奎琳呀，丹尼爾在這裡不會有事的，你就放心好了！」

傑奎琳呵呵笑著又敷衍了幾句，就回到了丈夫的病房。丈夫開心地看著她，又使眼色給她，讓她給靠近門口病床上的老人一些水果。傑奎琳臉色一沉，搖搖頭，她可不想給這個脾氣很壞、糊塗起來又很不講理的老者任何東西。

想到這老者的糊塗不講理，傑奎琳又忍不住想要笑。因為怕自己來不及去藥店給丈夫拿藥，就讓藥店直接把藥寄到療養院來。沒想到護士沒有看分明，就把寫了丈夫名字的藥袋給了老者。等到發現弄錯了，讓老者把藥給丈夫，老者卻把藥袋子死死抱在懷裡，說那是他的藥，誰也不要想拿走。

傑奎琳指著藥袋子上的名字，「這怎麼是你的？這上面分明寫的是丹尼爾‧穆，又不是威廉‧許好不好？」

老者卻瞪圓了眼睛，挑釁似地看著傑奎琳，「我以前就叫丹尼爾‧穆。」

聽見這樣不講道理的孩子氣的話，傑奎琳又是好笑、又是生氣地說道：「藥也是能亂吃的呀！你曉得這是治什麼病的藥，就這樣霸佔著。」

老者看著傑奎琳，兩隻混濁的老眼睛一翻，「治什麼病的？」

傑奎琳俯下身，湊到老者的耳邊：「這是治療癌症 的藥，你還要吃嗎？」

老者聽見說是專門治癌症的藥，便忙不迭地把藥袋子塞進傑奎琳的手裡，「拿回去、拿回去，誰稀罕這勞什子！」

傑奎琳白了老者一眼，把藥袋子放到丈夫的床邊。「以後還是我去藥店給你取藥吧。」

丈夫點點頭，沒有說話。老者那邊卻傳來一聲冷冷的「哼」，傑奎琳的臉沉了一下，但沒有說什麼。

丈夫很固執，傑奎琳也只好拿給老者兩根香蕉和一個甜甜圈。老者也沒有客氣推讓，接過香蕉和甜甜圈，點點頭，臉上卻沒有任何表情。傑奎琳轉身走回到丈夫床邊，背對著那個老者坐下去，嘴巴一張一合的，悄聲地罵著丈夫。丈夫卻好脾氣地笑笑，擺了擺手，傑奎琳也只能聳聳肩作罷了。怎麼能不作罷呢？

況且，老頭也是可憐，傑奎琳聽見療養院的護理人員說，這老頭孤零零一個人在這裡已經四、五年了，雖說有一個做律師的女兒，但很少看見來看望老父親，至少傑奎琳就從來沒有見過傳說中的優秀女兒。只聽見療養院的護理人員們說偶爾來一次，不過是來簽字的，好證明老頭還活著，沒有死。

想到老頭還活著，傑奎琳不免有一點難過起來──丈夫現在是癌症患者，誰知道還能有多久好活？但是又不能表現出來，只好跟丈夫說起兒子的事情來。兒子和媳婦的點心店生意越做越好了，兩個孫子、孫女也都好。尤其是孫女，小小年紀卻很懂事，把自己的學習和日常生活打理得井井有條。（三）