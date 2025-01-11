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找路（六）

曉霜

她想起那首詩，出現在《齊瓦哥醫生》小說的後記中，那是醫生的遺作。她在這裡看到，這是作家帕斯，還是這位──在約會網站尋找另一半靈魂的男人，對生命和死亡做出的注釋？

喧嘩沉寂，我走上舞台

輕倚門框，

在遙遠的回聲中傾聽，

我的一生將發生什麼。

紫雲彷彿聽到了詩人發出的嘆息聲。

幕次已經考慮周詳，

道路的終點不可避免，

一切都浸入孤獨，我一個人

度過人生──非輕而易舉。

她抑制不住內心的衝動，想認識這位詩人！他叫佩斯。網站上有一張他側面在書桌上寫字的照片，看不清楚他的臉，但輪廓分明。

她在約會網站上主動與他打招呼。和佩斯通話兩次後，他們約好今天第一次見面。沒想到，這路上有些繞道。紫雲沉浸在自己的幻想中。

一號地鐵終於到了哥倫布圓環站，這一站出入的人很多。站在繁忙的地鐵站台上，身邊熙熙攘攘的旅客朝不同方向奔走，耳邊充斥著各種聲音──售票機的叮叮聲、急促的廣播，還有低沉的鐵軌聲。站台上有人靠在角落裡安靜入睡，似乎無論多大的聲音，都不會打擾他們。一位披頭散髮，看起來像流浪漢的人在彈吉他，面前放著打開的吉他盒，裡面散落著幾張美金鈔票，路過的旅客沒有停留。

站台裡的空氣糟糕透了，有股尿臭味。紫雲害怕黑乎乎的「地下迷宮」，想盡快走出去。終於快到目的地了，她的心情輕鬆了許多。

紫雲站直身子，拉了拉裙子、擼了擼頭髮，用手摸摸胸前的四葉草紅瑪瑙項鍊。她緊跟著高個子男人，大步走出地鐵。（六）

地鐵站

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