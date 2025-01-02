養在家裡的小三（三）

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慧萍一直認為嫁雞隨雞，總是不斷退讓、妥協，原諒丈夫，自始至終她一直都在委曲求全。丈夫卻完全沒有絲毫悔改的意思，完全不珍惜這個婚姻。最後慧萍被逼得忍無可忍，快刀斬亂麻，狠下心來，主動聘請律師處理她的離婚訴訟。這段婚姻足足拖了八、九年，終於在律師協助下，正式辦妥離婚手續。

剛離婚時，慧萍很不習慣家裡整日安靜無聲。每天她除了上班，就是回家，這樣兩點一線的單調、孤獨、乏味無趣的生活，令她沮喪。她十分後悔，當年她沒有不顧一切，堅決和她的工程師男友在一起。慧萍若有妹妹的堅定果斷、非他不嫁的勇氣，日後就算他們的婚姻不幸福，至少也能生一個屬於自己的孩子。然而慧萍順從父母媒妁之言的婚姻，反而弄到如此不堪的離婚下場。

自己膝下沒兒又無女，以後注定要孤獨一生。慧萍內心悔恨，甚至還有些埋怨父母，但想想父母何嘗不是為了她好呢？他們為女兒的幸福著想，要找個門當戶對的好婆家，父母有錯嗎？誰又知道，會是如此出人意料的不幸結局。慧萍不怪罪父母，她只能怨自己命中無子女緣。後來她聽人說：「夫妻是緣，善緣惡緣，無緣不聚，不是冤家不聚頭。兒女是債，討債還債，無債不來，不是債主不上門。」

現在的年輕人目無尊長，不懂得感恩，更不知孝順父母。等父母老了，有些子女處心積慮，還覬覦父母的養老金，正是所謂的「啃老族」。耳聞這些後，慧萍的內心釋懷，不再埋怨了。

幸好在兩位失婚女友的鼓勵下，慧萍開始學習一個人獨處。她積極報名參加一些未曾學過的才藝，學繪畫、練書法 、學跳舞、做瑜伽等，日子過得十分充實。加上認識了一些興趣相同的單身女友，生活開始有了新的面貌和意義。她如同脫胎換骨，過著別人口中羨慕的「單身貴族」生活。

離婚數年，慧萍的前夫多次打電話給她。雖然前夫表明十分後悔離婚，再三允諾一定會改過自新，希望和慧萍復合。但慧萍走出婚姻的陰影後，她非常喜愛目前的單身生活，完全沒有和前夫復合的意願。她認為他們不適合做夫妻，當朋友會更好。他們相約一起吃飯、喝咖啡 聊天。沒想到他們能夠由夫妻關係，轉變為朋友關係，

以前慧萍看到妹妹一家人過著幸福快樂的日子，她還會有羨慕和嫉妒，尤其妹妹連生三個兒子，自己卻一個都生不出來，只能怪自己命薄無福。如今，慧萍反覺得一個人生活，同樣也可以過得自在灑脫而愉快。

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「好事不出門，壞事傳千里。」妹妹家的醜聞，是紙包不住火的，尤其是這種引人側目的八卦消息。即便莉萍不想家醜外揚，世上沒有不透風的牆，她的家醜早已在親友間傳得沸沸揚揚。

最喜歡看人笑話的大表姊，由於自己婚姻不如意，巴不得別人的婚姻比她更糟。尤其在她們幾個表姊妹中，一直就屬莉萍的婚姻最幸福，沒想到親友譽為乖乖牌的林衛祖，原來也不是個老實人。

不等人邀請，大表姊自動上莉萍家門。她對莉萍說些不痛不癢、虛情假意的安慰話，其實心裡暗自幸災樂禍地竊笑。沒想到令她嫉妒的表妹莉萍，她的模範丈夫也會有出軌的一天。

那天，才一進門，大表姊對莉萍高聲嚷嚷道：「這麼忠厚老實的表妹夫，連他都會有二心，我就說嘛！『男人靠得住，母豬會上樹。』這個年頭，男人都是不可靠的，千萬不能相信他們花言巧語，哄人的鬼話。」

接著她又興致勃勃地對莉萍說：「幾年前，妳大表姊夫在你們上海家住過幾天。那時他就告訴我，你們上海請的那位風韻猶存的半老徐娘管家，看她氣質不凡、談吐文雅，完全不像是個做管家的。」

莉萍一副責怪大表姊的態度問道：「既然妳的消息如此靈通，怎麼沒有在第一時間告訴我實情呢？」

莉萍的大表姊立即解釋說：「妳那花心的大表姊夫，巴不得每個男人都跟他一樣花心。他的話我怎能夠相信呢！再加上表妹夫一向循規蹈矩，從來沒有過不良紀錄，我也不能隨便給他扣上一個罪名吧！」

莉萍十分不滿地說：「平日妳的八卦消息最多，這次該妳八卦，妳反倒默不出聲了。」

大表姊陪著笑臉，忙加解釋：「這件事，只能怪妳大表姊夫。他當時明明知道實情卻沒有告訴我。後來是我苦苦逼問，他才肯說實話。」（三）