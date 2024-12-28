娟娟簽證 下來，買了飛機票。馬大慶知道後，也聽岳父的話，辭工搬去俄州 王建軍夫婦家暫住。一開始，閤家團圓熱絡不已。日子久了，馬大慶就有寄人籬下之感。

這天午餐桌上，劉父和大慶夫婦說：「吃完飯我帶你們出去認路，了解下周圍環境。」

劉文浩一路開下去，經過一家中餐館 ，老馬說想進去看看。老闆是潮州人，第一句話就問：「會開車嗎？有沒有經驗？」

回到家，馬大慶和劉父說他要買車，有了車就有了腳，他信心百倍，帶老婆跑得更遠。之後，他又去一家中餐館，和老闆聊得不錯，果然沒幾天電話來說缺人，馬大慶二話不說立馬上任。

又開始驢子磨磨生涯，只是這次他有足夠的理由搬出去了。薇薇在馬大慶工作附近，為他們租下一幢一房一室公寓，生活安定下來。娟娟接受薇薇安排，到學校選讀英語。

馬大慶懂拉攏人心，有時候也吩咐老婆，做些包子、盒子之類的點心，帶去請同事吃。想兒子時打電話去，費用雖貴，長話短說也聊慰思念之情。

到了晚上，娟娟寫信給兒子，寫著、寫著……就抽起鼻子。馬大慶要她忍耐，說會打聽什麼路子可以走，並且說有一種假結婚，只要花錢便成，但那也不是十天半個月的事。如果真找不到人，沒法兒，大不了打幾年工，存些錢回國買地蓋房子唄，美金好用著呢！

他現在開的一輛兩年新二手日本車，這車子國內只有領導級幹部享用得起。想著、想著，馬大慶向娟娟說：「明晚咱們去購物中心空地學開車去。」他期望有朝一日餐館缺人，娟娟能頂上去。（四）