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走陝西（九）

依娃

就聽著村子裡不是這家哭、那家叫，哭爹喊娘的。村上的一個老漢，不等搜糧隊上門，就嚇得在上房懸了梁……。

就在搜糧隊搜得熱火朝天的時候，村上發生了一件石破天驚的事情。大隊的倉庫，也就是解放前我爺的老院子，右邊的牆上被人半夜鑿開了一個直徑水桶那麼大的窟窿，一個成年人可以鑽進鑽出。大隊的倉庫被人偷了一口袋麥子，大概五、六十斤，是搜上來還沒顧上往縣上拉的。這可是老虎嘴裡拔牙的事情，誰吃了豹子膽？公社、大隊來了幾個幹部聯合調查，一一排查，必須盡早盡快地查找到賊娃子。上交國家的糧食丟了，把隊長牛根財給嚇尿了……

最後一致認定，牛天佑為最大嫌疑，理由非常充分：第一，他是地主分子，對失去土地、失去房產、失去牲畜心懷不滿，伺機報復。第二，莊子本來就是牛天佑老子修的，他住過那麼多年，村上沒有人比牛天佑，更清楚院子各個房子的布局，準確地知道庫房的位置。那個洞鑿得不偏不斜，可以用最快的時間偷到糧食。第三，每個村上給地、富、反、壞四類分子分的糧食不但最少，還最次。二十多斤秕穀子怎麼讓一大家子人過冬呢？從這幾點分析，地主分子牛天佑毫無疑問就是鑿牆偷糧食的賊娃子……。

綑綁我大是在午更我們一家子人睡得實實的時候，先是聽著「匡！匡」地砸門聲，我大還只問了一句：「哪個？」就有人恨恨一腳踹開門板，那個門簡陋得也只能擋住個狗。搜糧隊之所以半夜採取行動，害怕我大聽聞到什麼風聲跑了。（九）

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