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布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

邊界驚夢（四）

水仙

周末正午，陽光如金色瀑布般灑滿庭院。他們從房車中端出一盆熱氣騰騰的炒麵，換上了乾淨衣裳，步入廳堂。廳內依舊是人聲鼎沸，那些熟悉的面孔在幾日的觀鳥活動中變得親切。詹姆斯太太拿出了珍藏的美酒，有人帶來了脆香的土豆片，還有人貢獻了綿軟的起司蛋糕、香甜的蘋果派和新鮮的生菜沙拉。美食擺滿了拼湊起來的桌子，每個人都穿著盛裝，腳踩皮鞋，一場別開生面的慶功派對即將點燃熱情。

派對尾聲，大家挪開桌子，中間騰出了一個舞池，悠揚的〈多瑙河之波〉圓舞曲在空中迴盪。每個人都踏入了舞池，簡與馬克也翩翩起舞。一曲終了，馬克與身著粉紅禮服的艾米共舞了一曲。他們緊握彼此的手，在舞池中央輕盈旋轉，自由的舞步贏得了陣陣掌聲。

簡第一次發現，馬克在舞池中竟如此風度翩翩。她站在一旁，眼中閃過一絲羨慕，甚至在他們耳語時，心中湧起了莫名的嫉妒。酷愛義大利麵條的冷面紳士此刻走到簡的身邊，優雅地邀請她步入舞池。她不由自主地隨他起舞，完全沉浸在旋律裡。詹姆斯夫婦就在不遠處，沉醉於舞曲之中。

當音樂切換到慢三步時，艾米放下馬克，走向詹姆斯太太，手牽手向舞池邊沿而去。馬克則如影隨形地滑向詹姆斯先生，開始了一段優雅的對舞。他們的動作流暢自然，如行雲流水。然而，就在這歡樂的頂點，一聲尖銳的慘叫劃破了寧靜的夜空。

突然間，大廳的燈光全部亮起，耀眼的光芒中，幾名武裝警察衝進大門，所有人瞬間陷入了震驚。緊接著，艾米迅速用手銬銬住詹姆斯太太，馬克則制住了詹姆斯先生。（四）

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