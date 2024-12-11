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瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

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愛情不過一碗粉蒸肉（一七）

孫彤

這些雞肋，傑夫是準備一股腦扔進垃圾箱的。艾瑪還珍惜著，妄圖把雞肋熬成一鍋濃郁的雞湯。

6

暗夜中，艾瑪無法入睡，聽著隔壁房間傳來時斷時續的鼾聲。那是傑夫的聲音，兩個人都獨居慣了，到了這個年齡，連一夜也不能湊合到天明。同房又分居，女友又不是。艾瑪越想越覺得壓抑，胸悶氣短到無法呼吸。

空蕩蕩的房間裡，有一股煙霧在繚繞不絕。那是傑夫在抽菸嗎？這個傑夫，愛清潔、愛健身，愛惜自己的身體髮膚，就是戒不了老煙槍。

為什麼要待在這裡？這個家、這個人，都不屬於自己。艾瑪壓抑住自己的咳嗽，那也是新冠感染的後遺症，時不時以咳嗽來證明人是活著的。艾瑪索性摸黑換上衣服，悄無聲息地打開大門，發動了停放在門前的汽車，不告而別，絕塵而去。

盤旋環繞的山路上，天是黑的、霧是濃的，夢境一般，一度讓艾瑪不知道自己是醒著，還是在睡夢中。迷迷糊糊沿著公路轉來轉去，怎麼著這煙霧就是左右躲不開？

一般太陽出來了，霧就散了，消失得無影無蹤。艾瑪打開車窗，看到不遠處的朝陽似乎被燒著了，在煙霧中跳舞。恍然大悟，原來是山火。山火又在不知不覺、無聲無息中蔓延開來。

半山腰的一處觀景台，紅藍燈閃爍不停，警車橫亙在路中央，逼停了過往車輛。艾瑪被阻隔在半中間，等待山火被撲滅後方可通行。

艾瑪無聊地看山下的點點星火，其中有一豆之光是自己的家，應該是空空如也，像是自己的心房。無論自己是小心翼翼，還是大大咧咧地尋愛，最終還是一場空。（一七）

山火

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