我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

川普出席聖母院重建開幕 重返世界舞台

愛情不過一碗粉蒸肉（一四）

孫彤

是誰先撥通了誰的電話？對此，艾瑪和傑夫各執一詞，都說是對方撥的。兩個人心知肚明：雖然聲稱是不小心誤撥的，誤撥的那人不甚分明。

「我沒有離婚，法律上還有妻子。」傑夫說，因為退伍軍人的醫療保險，以及今後的退休金，他的妻子可以捨棄他，但是捨棄不了這些實實在在的福利。「所以，妳只能是女朋友。」這次，死灰復燃，兩個舊情人半年之後再次聯絡上，傑夫索性給艾瑪攤牌了。

女友就女友吧，只要兩個人在一起。艾瑪想，自己並非圖身分和傑夫在一起，只能以退為進了。

失而復得，方知珍惜。這一次的復合，艾瑪和傑夫像是真正過家家了。平靜的日子，像是一碗清粥小菜，有人品出了安逸、有人吃出了無味，還有不經意之間摻雜其中的沙礫。

「親愛的，把叉子給我。」傑夫說。現在雖然艾瑪是女友的身分，和睦相處、朝夕相處已經儼然像是正牌夫妻了。

「什麼，你要哪個傢伙？」艾瑪一時之間還在困惑：「forks」不就是「傢伙」的意思麼？

傑夫看到艾瑪愣住了，也愣住了。他重複幾遍，終於扔下手中的筷子，陰沉著一張臉，離開了餐桌。

這已經不是今天的第一次了，晚飯之前傑夫在後院搭建架子，艾瑪一旁打下手。擅長手工、心靈手巧的兩個人，無須言語，只需眼神，配合得簡直是珠聯璧合了。傑夫讓艾瑪幫忙把鋸子放進「garage」，而艾瑪聽成了「garbage」，沒有把工具放置車庫，直接把工具扔進了垃圾箱。

艾瑪一邊扔，還一邊想：老美真是浪費，好好的東西用不順手，隨手就丟了。傑夫慷慨地扔扔扔，艾瑪見識過的，不可理喻。（一四）

醫療保險 退休金 福利

上一則

與程奇逢合著新書發表 百歲王鼎鈞幽默發言逗笑全場

下一則

彩虹谷

延伸閱讀

愛情不過一碗粉蒸肉（九）

愛情不過一碗粉蒸肉（九）
愛情不過一碗粉蒸肉（八）

愛情不過一碗粉蒸肉（八）
曾演過屍體 陳彥嘉「影后」暴紅：太不可思議了

曾演過屍體 陳彥嘉「影后」暴紅：太不可思議了
愛情不過一碗粉蒸肉（七）

愛情不過一碗粉蒸肉（七）

熱門新聞

《窗外》是瓊瑤的處女作，後改編為電影，由林青霞主演。(金馬執委會提供)

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

2024-12-04 11:00
瓊瑤創造一個世代的愛情經典，卻拒絕進入文學史。圖／取自瓊瑤臉書

銷量與影響力不輸金庸、張愛玲 瓊瑤卻拒絕進入文學史

2024-12-04 16:24
瓊瑤9歲時就在大公報上刊出了她人生的第一篇作品《可憐的小青》。 (圖取自上觀新聞)

瓊瑤9歲時就在上海大公報 以1篇「可憐的小青」初試啼聲

2024-12-05 11:22

中老年再婚

2024-12-05 01:00
來源：聯合報 07 聯合副刊。文：瓊瑤(1963/07/01)

瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

2024-12-04 17:36
簡宛寄給作者李民安的剪報。（圖/李民安提供）

一個溫暖的大姊姊——懷念簡宛姊

2024-12-01 01:01

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元