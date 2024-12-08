愛情不過一碗粉蒸肉（一四）

是誰先撥通了誰的電話？對此，艾瑪和傑夫各執一詞，都說是對方撥的。兩個人心知肚明：雖然聲稱是不小心誤撥的，誤撥的那人不甚分明。

「我沒有離婚，法律上還有妻子。」傑夫說，因為退伍軍人的醫療保險 ，以及今後的退休金 ，他的妻子可以捨棄他，但是捨棄不了這些實實在在的福利 。「所以，妳只能是女朋友。」這次，死灰復燃，兩個舊情人半年之後再次聯絡上，傑夫索性給艾瑪攤牌了。

女友就女友吧，只要兩個人在一起。艾瑪想，自己並非圖身分和傑夫在一起，只能以退為進了。

失而復得，方知珍惜。這一次的復合，艾瑪和傑夫像是真正過家家了。平靜的日子，像是一碗清粥小菜，有人品出了安逸、有人吃出了無味，還有不經意之間摻雜其中的沙礫。

「親愛的，把叉子給我。」傑夫說。現在雖然艾瑪是女友的身分，和睦相處、朝夕相處已經儼然像是正牌夫妻了。

「什麼，你要哪個傢伙？」艾瑪一時之間還在困惑：「forks」不就是「傢伙」的意思麼？

傑夫看到艾瑪愣住了，也愣住了。他重複幾遍，終於扔下手中的筷子，陰沉著一張臉，離開了餐桌。

這已經不是今天的第一次了，晚飯之前傑夫在後院搭建架子，艾瑪一旁打下手。擅長手工、心靈手巧的兩個人，無須言語，只需眼神，配合得簡直是珠聯璧合了。傑夫讓艾瑪幫忙把鋸子放進「garage」，而艾瑪聽成了「garbage」，沒有把工具放置車庫，直接把工具扔進了垃圾箱。

艾瑪一邊扔，還一邊想：老美真是浪費，好好的東西用不順手，隨手就丟了。傑夫慷慨地扔扔扔，艾瑪見識過的，不可理喻。（一四）