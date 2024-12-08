圖／趙梅英

在欄目組裡，同事們都覺得青青是有些傲氣的，對她也都是有一點要高看一眼的。青青也當然有資格驕傲，也有資本值得同事們逢迎她。比她長得漂亮的，才氣不如她；才氣好一點的呢，長相又差了她一截子。況且，也並沒看見哪一個比她更有才情，所以，欄目組有兩個責任編輯，青青佔據了其中一個位子。

妙筠是有才情的，青青對她的要求，自然就比別的同事要高，這也就讓兩個人走得比別的人近。青青不覺得自己和妙筠是惺惺相惜，她只是喜歡跟棋逢對手的人往來。

當然，青青心裡，也覺得妙筠未必就對自己多麼親近，不過是工作的原因，需要敷衍自己罷了。但是，青青還是喜歡跟妙筠在一起。有時候，青青也會奇怪，為什麼自己會對妙筠生出來這樣的心理。她沒有問過妙筠，是不是也有相同的感覺，但暗暗觀察過，卻什麼都沒有看出來，妙筠對她和對其他同事，沒有什麼不一樣。妙筠對所有的人都有一點淡淡的，也與所有人保持著距離，不特別親近什麼人，也不疏遠什麼人。

這和青青不一樣，在欄目組裡，青青有三兩個比其他人親近得多的同事。所以，當青青跟妙筠提出來，要去她家過夜，妙筠愣了一下，姣好的臉上露出錯愕的神情，但立刻就點頭接受了她的要求。這讓青青在心裡，竟有些莫名其妙的感動，也不知道是為了什麼。

妙筠的家收拾得很舒服。青青坐在沙發上，看妙筠忙個不停，不由得「噗哧」笑了起來，「你還真像個家庭主婦。這麼晚了，竟還有心思做衛生。」

妙筠轉頭看了青青一眼，「我只是喜歡住的地方乾淨，自己看著舒服。」

青青的嘴角略微往下撇了撇，突然想起來自己的家了，臉上微微變了一下。可是妙筠並沒有注意到她臉上的神態變化，她正在這裡擦擦、那裡抹抹，忙個不住。

青青看著妙筠的家，真的很乾淨，像日本 人家似的，這和自己的家差別很大。當然，青青不是一個懶惰的人，她只是沒有心思在家務事上罷了。青青跟丈夫雖然還沒有徹底攤牌，但是彼此也明白，所以沒有離婚，不過是丈夫堅持著不願意離婚罷了。

青青也不能理解，為什麼丈夫不離婚，感情早已經在長期的打鬧中，被消耗得一點都不剩了，至少青青不認為，自己對丈夫還有多少男女之間的感情。但是，青青又很糊塗，既然已經不愛了，怎麼還會上了床？難不成真的是丈夫說的，她天生就是個騷貨？想到這裡，青青臉上紅了，忙去看妙筠。妙筠在忙碌著，完全沒有關注她。

突然，青青有些惱火，看著妙筠，「你不歡迎我罷？」

妙筠停下來，看著青青，「怎麼會？」

青青點點頭，「你這一點就不如蔣荔。要是我跟蔣荔說，我去她那裡住一晚，她一定會很熱情地邀請我去的。」

妙筠微微笑了一下，「人跟人不一樣的。蔣荔是熱心腸的女人，不是麼？」依舊是那副淡淡的聲口。

莫名的，青青突然有一些惱怒，「你是很自我的人！」

妙筠再微微笑了一下，「我只是覺得人跟人是需要距離的。」

青青看著妙筠，燈光下，妙筠的眉眼有些朦朦朧朧的，看不清楚，倒愈發顯得她不真實了。

突然，青青洩了氣，「我睏了。」

妙筠點點頭，「睡罷。」

青青在床上翻來翻去，妙筠也沒有睡著。

青青在妙筠家休息得很不好，但是她也並不後悔選擇了到妙筠家。想起來蔣荔，青青就惱火，很惱火。

其實，青青一直都不覺得，自己有多喜歡蔣荔，所以關心蔣荔，不過是覺得蔣荔可憐。青青自己一個人在其他城市打拚過，知道一個女人在異鄉飄泊的苦楚。況且，蔣荔說起她的經歷的時候淚光盈盈的，讓原本就苗條的她愈發梨花帶雨似地不勝嬌弱起來。

青青素來就是個古道熱腸的人，一時控制不住自己的情緒，就握緊了蔣荔的手，「以後，你有什麼就跟我說。我能夠幫你的就幫你，幫不了你，也可以出個主意什麼的。」（二）