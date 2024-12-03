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法場街情事（三六）

桑文鶴

「那您以前辦的都是齊城的案子？」

「是啊，法場街的案子就辦過不少。」老民警笑笑，「說實話，剛才一聽你說法場街我還想，你這姑娘看起來文文靜靜，受過高等教育的樣子，也不像是那地方出來的呀。」他又自嘲地說：「我這話說得也是欠妥，這就是現在人說的『刻板印象』吧！但是姑娘，你沒在那片長大是件好事，近朱者赤，近墨者黑，這話還是有道理的。」

許知春點點頭，「法場街有那麼糟嗎？我聽我叔提起的口氣，感覺對那裡還是挺懷念的。我也想去看看，只可惜，現在已經拆了。」

「亂得很，那街上的小嘍囉拿著西瓜刀就互砍，胳膊從肘子這，就呼啦一下子砍下來。血噴出來。稠稠的血，黑的，拿水一沖才變紅色。」民警說，「哎呀，不說這個了。」

「那您聽說過楊運昌嗎？」許知春問。

民警驚訝地轉過頭來，看了她一眼，「你叔叔還跟你說過這個啊。當然聽說過，那是齊城當年的黑老大，據說就是從法場街裡打打殺殺混出來的。」他感慨地搖搖頭，「哎，一旦走上了那條路，就很難回頭，也就是他這樣的人，把法場街的名聲給毀了。說起來以前我還常去法場街那邊吃飯，那裡有一家炒麵，很有名的。」老民警說，「叫什麼，趙家炒麵，一家不起眼的小店。那個味道是真不錯，又不貴，還給得多。這樣的館子現在是再也找不到了。」

許知春的心裡激動了起來，「趙家炒麵」，她是知道的，那是嬸嬸趙金月開的店。

「就是那個老闆娘很凶，經常和她老公吵架，有的時候跟客人也吵。不過也是啊，想在法場街那樣的地方活下去，女人不凶一點不行的。」老民警呵呵地笑了。（三六）

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