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溪畔有佳人（六）

孟悟

西溪在碩士畢業前，用CPT申請全職實習，結果真有公司聘請了她。CPT期滿後，無縫銜接了OPT。西溪職場順風順水，情場也風和日麗。她去紐約參加交流會，邂逅了一名華裔企業家賈莊強，對西溪的英文演講極為佩服。西溪旁徵博引、妙語連珠，他最初還認為西溪很小就移民美國了，英語能力跟本土人不相上下。

以才學服人，而非美貌惑人，這讓西溪體會到自我價值的幸福感。莊強跟西溪一樣，有過一段短暫的婚姻。莊強個子不是特別高大，但是眉毛濃密、眼睛明亮、聲音磁性，散發獨特的男性魅力。男女相愛，浪漫唯美，感情迅速升溫，很快到了談婚論嫁的地步。西溪老實告訴莊強：「有的事，我必須在婚前坦白，我做過雙眼皮手術。」

莊強聽了哈哈大笑：「我媽就做過雙眼皮。」

「我還整過牙齒。」

「我也整過牙齒，美國小孩從小就整牙齒。」

「我小時候很胖，後來靠鍛鍊和節食廋了下來。我的身體是原裝，從來沒有動過刀，絕對不是刀美人。」

「誰說你是刀美人？你的身體矯健靈巧，一看就是長期鍛鍊的結果。」

他的語言溫暖明亮、照亮人心，她認定他是可以牽手一生的人。那個春天，杏花如雨、梨花似雲，她答應了他的求婚。蜜月是坐郵輪去夏威夷，他購買的船艙是高級套房，費用昂貴。當時西溪還說了，其實陽台房間就夠了，沒必要這般奢侈。他說：我只想讓心愛的人永遠記住一生一次的蜜月。

這次蜜月對於西溪，可謂是感心動耳，綺麗難忘。她的第一次婚姻陰暗壓抑，根本就沒有蜜月，而夏威夷蜜月是她生命中的唯一蜜月。（六）

夏威夷 華裔 移民

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