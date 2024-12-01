她氣血亂湧，心開始狂跳，他在哪兒看過她的高中照片？其實還用問嗎？她想起那日班花意味深長的微笑：「我們就要當親戚了，親戚都是知根知底的。」但她不能輸，心頭就是有座活火山也得控制住。她極盡溫柔勸慰他，他心一軟，只好認了，但是他把結婚的飯店取消了，他說：「沒必要大張旗鼓，辦兩桌就夠了，請最親近的人來。」

從今往後，整容就是一座山，立在兩人的中間。吳言開始懷念初戀情人的清純簡單、真實乾淨，為什麼當初沒有珍惜。他那時嫌她沒有上進心，一天就知道玩。分了手，未來那麼長，要跟一個刀美人生活一輩子，心頭到底不甘。

因為刀美人事件，吳言心情低落，西溪也不好意思把父母從浠水接到南京。好在兩地不遠，西溪隨時都可以回家看父母。母親心細，能看出女兒婚後鬱鬱寡歡，想探明背後的原因，西溪強顏歡笑，以工作忙為由掩飾過去。

直到有一天，西溪告訴吳言，她懷孕了。吳言想也不想就告訴她：「不能要！我沒有當父親的準備。」

西溪說：「怎麼不能要？我們現在工作穩定、收入富足，雙方父母都健康。」

吳言冷眉冷眼說：「我家小姨當年談戀愛，對方隱瞞了家族精神病史。現在他們的女兒時常發病，在學校謾罵老師、暴打同學，只能往精神病醫院送。我外婆那時就覺得哪兒不對勁，反對他們結婚，但是小姨是九頭牛也拉不回來。」

西溪心寒，質問他：「什麼意思？我可沒有精神病。」

吳言把手中的舊報紙遞給她，陰冷地笑道：「你看看吧。」

那條新聞早就轟動全國，發酵久遠。一對年輕夫婦和他們剛出生的孩子，丈夫東看西看，覺得這孩子奇醜，長得不像自己和老婆。（四）