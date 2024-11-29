愛情不過一碗粉蒸肉（五）

平生頭一次穿著，艾瑪感覺自己像是穿上了醫護人員的防護服，兩者外觀幾乎是一樣了：連體的隔離滑雪服，加上頭盔和護目鏡以及高筒靴，把全身上下包裹個嚴嚴實實，似乎防備著百毒不侵了。

腳下踩上滑雪板，拄著兩支雪杖，艾瑪還沒有等到傑夫講解完畢注意事項，腳下一滑，手中搖擺，不由自主一下子飛衝出去，順著茫茫雪原馳騁。

起初是東倒西歪的，艾瑪像是被一隻無形之手牽引，呼呼啦啦往下滑去，身體不再受到自己掌控。恐懼襲來，但是不完全是恐懼，還有一種無以言表的刺激和興奮。那一刻，艾瑪覺得自己變成了飛鳥，擁有了展翅高飛的雙臂，又變成了魚兒，搖擺著可以自由自在游泳，或者是變成了宇航員，在太空 之中跳躍馳騁。風，呼嘯過耳，心，也失了重，潮水般湧來的情緒，夾雜著狂野的上上下下，然後一飛沖天。

就在艾瑪以為自己征服了這個山丘的時候，山丘給予了毫不留情地反擊，一塊被雪掩埋的土石使得艾瑪一個趔趄，直沖沖飛向天空，然後跌落在地。

初次的滑雪，讓艾瑪的右腿扭傷，不得已在床上老老實實躺了三個月。

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上山滑雪，傑夫領略到了艾瑪的潑辣爽利，就如傑夫初次嘗試，艾瑪親手製作的那道地道的中式菜肴：夫妻肺片。真的是刺激和火辣，品嘗之時彷彿是驚呆了，牛肉竟然可以做成這般的麻辣鮮香，欲罷不能。美食也像是毒品 ，刺激消融之後，才有了後遺症，腸胃有點吃不消了。還是平時的炭烤牛排，更合乎傑夫的胃口。

對於這種異國美食，淺嘗即可，不可以成為家常菜。所以，傑夫開始了新的美食探索。（五）