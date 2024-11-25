「我要去履縣，去接一個人。」許知春說，「開過去單程四十分鐘，來回最多不到兩個小時，時間上沒問題吧？」她問。

「沒問題。」

「不好意思，因為我叔叔生病，我還要打工賺錢。所以我的時間很趕，只能想這樣的辦法，您別介意。」許知春笑笑，「您上次不是說，要告訴我您和您未婚妻的事嗎？她叫什麼名字？多大了？」

「她叫許佳沛，二十六了。」

「那她，是什麼時候病的？」

「大前年確診，後來一直透析。從今年開始，情況變得越來越糟，主要是她精神垮了。」方雲輝嘆氣，「老說活著太痛苦，她不想活了。我們一直在等腎源，希望有奇蹟出現。其實一早她的父母，還有母親那邊的表親，都做了檢測 ，都不匹配。」方雲輝說，「如果她不生病的話，我們去年就結婚了。我一直想娶她，想給她辦一場隆重的婚禮，可她不同意，說她的樣子太醜，穿婚紗太難看。」方雲輝苦笑著說，「我們也是什麼辦法都想了，如果可以，我真的想把我自己的腎給她。每次看到她痛苦的樣子，我真的是比死還難受……」

「那你現在出來，誰照顧她？」

「她的父母，也就是我的岳父、岳母。我一早就叫他們爸媽，他們也早就當我是他們的女婿了。」

「那你和佳沛在一起有多久了？」許知春問。

「從高一開始就在一起，十年了。」方雲輝說。

許知春點點頭，沒說什麼。

「我們是彼此的初戀。對我來說，她絕對不僅僅只是一個妻子或者靈魂伴侶。她早就長進我的筋骨裡了，她就是我的命。」方雲輝說，「我壓根不敢想，如果有一天她不在了，這個世界會怎麼樣，我又該怎麼活下去。」

許知春聽得出來，方雲輝正努力壓制自己悲傷的情緒。

「所以，不瞞您說，當今年我聽我老丈人說起他家裡的事，說到他上面其實還有一位早年就離家出走，然後音訊全無的哥哥時，我心裡當時就激動起來了。我覺得佳沛又多了一條路。也許在你聽起來，我的這個想法很自私、很卑鄙，但這是我真實的想法。我說我去找找佳沛這個大伯，但家裡人一開始都反對，說杳無音信多少年了，哪有那麼容易找到，就算是找到，人家也不肯的。但我就是想試試。我還想過用物質利誘，真的，我當時想，只要你願意去做配型，我可以給你錢，你要多少都可以……」（二八）