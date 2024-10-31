6

夏天來時，劉祥和江玲把店賣了，回了一次國。考慮到讓劉安有機會和同齡的孩子有溝通和交流的機會，他們給劉安報了中文學校組織的中華尋根遊。兒子先他們回了國，在北京、上海等地玩了一圈。等他們回國時，劉安已經在回加拿大 的途中。開始劉祥不放心，江玲說：他終歸要長大，我們不能陪他一生。然後眼睛就看窗外。劉祥知道江玲是對的，就不再堅持。

飛機上一路疲憊，剛剛到家，就給兒子打電話。劉安在這邊大發脾氣，說隔壁的老頭在鋸木頭，影響了他休息，他要去找那老頭算帳。劉祥一看表，是加拿大時間上午十點，就勸劉安說：上午十點你該起床了，人家鋸木頭是人家的自由，你不能去找人家。

劉安不聽，父子倆在長途電話中爭執了一個小時。無論你怎麼講，劉安就是一句話，老頭打擾了他的休息，他要去找老頭。劉祥實在沒辦法，只好說：那你就去吧！看看老頭對你說什麼。記住，道理在老頭那裡。然後放了電話，知道自己無能為力，又能如何？

江玲與劉祥相對無語，不敢對年邁的父母說。江玲的爸爸已經是老年癡呆，母親又是個心事重的，本來盼著江玲回來，說說壓在心裡的話，像老伴的病、大孫子的婚事、小兒子的婚姻等等。江玲一肚子的悲哀，哪裡倒得出來，又憑添了一腔愁緒。

本來回來時江玲有點小計畫。婆婆知道她的心事，口裡不說，心裡明白她又要給娘家留錢。婆婆也不點破，只是帶她去買東西，看見這個就說劉祥穿好看、看見那個就說劉安穿正好。江玲一路買下來，花了不少錢。到走時，除了必要的盤纏，都留給了娘家媽媽，卻也沒有多少了。

在家門口灑淚與父母別過，看著腿腳不俐落的媽媽扶著牆站在門口，江玲的心裡翻江倒海。出了家門，一路無話，到了機場，弟弟卻說：你也不用難過了。你要是真想著父母，回來的這兩個星期，你也陪陪父母。你看你整天逛商場買東西，走前卻哭了，倒叫父母難過。江玲沒提防弟弟會這麼說，嘴張了張，一肚子的委屈和難過，竟然一句也沒說出來。人定在那裡，像冬天的冰一樣，緩不過來。劉祥抱著小安麗走過來時，該安檢了，弟弟同劉祥握了握手，道了別，也沒等他們通過安檢就走了。

劉祥也感到了異常，就問江玲，江玲把弟弟的話說了，又說：我怎麼有這麼生性的弟弟，小時我白疼了他。那時我一點好吃的都捨不得自己吃。（九）