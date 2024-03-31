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桃花吊墜（八）

水影

姜桃吃了顆泰諾，跟組長請了假，就又在床上躺下了。她全身痠痛，忽冷忽熱，彷彿一點力氣也沒有了。都說這次流感非常厲害，她從來沒有這麼難受過。

她一個人躺著，想喝口熱水，又不想起來。她想到母親一直在催婚，其中說得最多的就是：你不結婚的話，到老了生病了，一個人躺著沒人照顧，很淒涼的。

她想她還沒老呢，就先體會一把這種淒涼。

「早上好！」曾凱最近每天都在微信上跟她道早安。

姜桃簡短回了一句：「我病了。」

曾凱馬上回了一個心疼的表情包，接著說：「我馬上過來慰問你。」

他們都是租房，住的相距不遠，都在藍咖啡館附近。曾凱很快就到了。姜桃掙扎著起來開了門，就又躺下了。

曾凱是第一次來姜桃的家，他摸了下姜桃的額頭說道：「你在發燒，摸上去很熱。量熱度了嗎？吃藥了嗎？要我帶你去看醫生嗎？」

姜桃回答道：「我沒有體溫計。流感找醫生也沒什麼用，美國醫院又不會給你掛吊瓶。已經吃過泰諾了。」

「你這個病這麼嚴重，泰諾力度不夠，要吃Motrin。我去一趟藥房。給我一把鑰匙，待會你就不用起來開門了。」

「把我的包拿過來，掛在門口的鉤子上。」姜桃虛弱地說。

曾凱將姜桃的包遞給她。「外面冰天雪地的，路難開嗎？」姜桃從包裡取出一把鑰匙。

「還行，我有四輪驅動。」曾凱說著，匆匆又出去了。

姜桃裹緊被子，又閉上眼睛。過了一會，手機又響了起來，姜桃一看，是丁毅打來的。丁毅又來約她午餐，姜桃告訴他自己病了。（八）

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