我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

黑色沼澤（二二）

桑文鶴

我和沈以寧敲婉音表姊家的門，敲了幾下都沒有人來開門。樓道裡的味道越來越重，我和沈以寧還是決定先下樓等。

樓下已經圍滿了看熱鬧的人，我和沈以寧擠在人群裡，手裡的冰淇淋就快化了，可我們誰也沒有胃口。後來冰淇淋被我們丟掉了。

有人拍了拍我的肩，我回頭一看，是婉音表姊。她又叫上沈以寧，我們三個上了一輛等在路邊的出租車，然後她帶著我們去了一家酒店。

婉音表姊開了兩個相鄰的房間，把我們安頓好。她說住的地方出了事，警察進進出出的，怕我們害怕，也怕我們休息不好，所以先在酒店對付一下。她又到樓下的餐館為我們買了飯，然後交代我們就待在房間裡不要亂跑，她自己還有點事，過一會就回來。

沈以寧問：「滕大哥呢？」

婉音表姊笑笑，「他有生意上的事要忙，不過也快忙完了。」

晚上過了十點，我才聽到隔壁有動靜。過了一會，滕大哥進了我們的房間，見到我們都還醒著，他有點驚訝地問：「怎麼還沒睡啊？」不等我們說什麼，又說：「行了，快睡覺吧。」

門在他的身後關上，我毫無倦意地躺回屬於我的那張單人床。酒店的牆很薄，隔壁房間傳來人的對話聲。

我和沈以寧都屏住呼吸，豎起耳朵聽隔壁的動靜。

「孩子們該回去了。」是滕大哥的聲音，「明天你送他們去火車站吧。」

「那你呢？」

「現在走會惹人注意。」他說，又嘆了一口氣，「先讓孩子們走吧。」

「她怎麼突然死了？坤，這事跟你沒關係吧？」

「你胡說些什麼？」

「對不起，我、我腦子有點亂。」（二二）

租車

上一則

孔子76代孫孔令宜 文大授課穿古風服裝吸睛

下一則

女兒的頂上功夫

延伸閱讀

吸毒者愛甜食稱可填補飢餓感 學者：糖與毒癮存在關聯

吸毒者愛甜食稱可填補飢餓感 學者：糖與毒癮存在關聯
黑色沼澤（一三）

黑色沼澤（一三）
放飛的時刻

放飛的時刻
黑色沼澤（一二）

黑色沼澤（一二）

熱門新聞

黃稚皓（左）、黃鈵荏各用不同方式把鹿角蕨上板。(記者簡慧珍／攝影)

雙胞胎兄弟愛上同一療育系植物 黃稚皓、黃鈵荏共啟斜槓人生

2024-03-22 07:00
圖∕黛安

大麻疑雲（上）

2024-03-23 02:02
圖∕黛安

大麻疑雲（下）

2024-03-24 02:02
中國文化大學延攬孔子第76代孫孔令宜（中）出任中文系助理教授，她開設跨域人文課程，在上課時親自穿起明代衍聖公服，為學生演示山東曲阜孔府女官傳統服飾。（圖／文大提供）

孔子76代孫孔令宜 文大授課穿古風服裝吸睛

2024-03-26 07:00
朱平（左）與人生伴侶Ming，共同創造自己與台東都蘭「非零農場」的嶄新未來旅程。(圖／朱平提供)

「當個樂觀主義者」 朱平身體力行簡單生活

2024-03-20 07:00
64歲的陳穎蓁從公部門退休後，一路考取餐飲、不動產經紀人、地政士證照，因緣際會接觸法律，便投入法學的世界，去年考上律師。(圖／陳穎蓁提供)

不斷突破人生限制 64歲退休公務員陳穎蓁 考上律師

2024-03-24 07:00

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡