那年花開月正明（一一）

李靜雲看到她的樣子和冰箱裡的食物，猜到了一點，便旁敲側擊地詢問了好幾回。但何曼妮堅持說，自己做了婦科小手術。她獨自躺在床上時，卻反反覆覆地想很多，不過什麼也沒有付諸行動，她和鍾偉然終究成了陌路。

等郭守正終於踏上美國的土地時，何曼妮沒有喜悅期待，更沒有激動。那時她覺得郭守正來美國，是她必須完成的使命，她還有任務就是完成學業。她如期畢業，飛快地找了一份不錯的工作，辦了H1B簽證 ，並開始申請綠卡 。只是辦理這一切時，她都很麻木，所有的感覺彷彿隨著那次流產的污血都被排掉了。

辦理綠卡讓何曼妮看到了曙光，一切似乎終於回到了她期望的軌道，她在國內的設想正逐步實現。但郭守正的表現卻開始脫離軌道，他不願意花時間再去學習、再就業 ，三十多了去學習，對他來說就是笑話。

他們爭吵到了要分開的邊緣，郭守正心灰意冷，聯繫國內的單位打算回歸。何曼妮也做好了各種準備，惟獨沒有準備自己懷孕的事情。她沒有勇氣再去流產，也覺得或許一切都是命運的安排。

兒子的到來挽救了他們的婚姻，可隨著兒子兩歲確診為自閉症，又將他們的婚姻拋向了另一個低谷。為了陪伴兒子的時間更多，也為了兒子得到更好的醫療幫助，何曼妮立刻換了一份政府工作。政府工作輕鬆且各種福利好，薪水低也是真的。

郭守正好不容易才接受何曼妮高薪，自己無所事事帶孩子打零工。現在何曼妮換工作，又把生活的壓力拋了過來，外加兒子的病情，他想到的是逃離，去外州工作。孩子、家庭、工作變成了他內心深處的隱痛。他和何曼妮越走越遠，越無法相互理解，卻無法分開。（一一）