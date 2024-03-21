那年花開月正明（七）

李倩雲夫妻決定利用假期去賭城 玩，熱情地邀請大家一起去，這樣可以分擔汽油費，住宿時候還可以選擇套間。

何曼妮和鍾偉然聽著李倩雲的如意算盤，兩個人的頭搖得像波浪鼓。這節奏相同的反應讓李倩雲有些喪氣，聯想到就是旅行費用要翻倍。她癟了癟嘴，做最後努力：「你們是不是有別的計畫？聖誕節 就應該開心地慶祝一番，尤其是曼妮還是第一次在美國過聖誕節呢！」

李倩雲的話他們都不知如何回覆，唯有沉默。李倩雲笑著繼續說：「沒有安排，就安心過二人世界吧！」這話殺傷力很大，似乎不和他們夫妻去賭城，就有偷情之嫌。可依然沒有出現李倩雲期待的場面，何曼妮和鍾偉然沒有爭先恐後地避嫌，再一次不約而同地選擇了死一般地沉默。

何曼妮的臉漲得通紅，心裡小蟲子爬般地難受，她不願意來美國第一次旅遊給李倩雲莫名其妙地安排。帶來的人民幣換成美金，瞬間不見大半，僅剩的那點，需要用在她認可的刀刃上。

雖然鍾偉然北方人的豪爽仗義幾欲冒出同意，但是他太太剛獲得簽證 ，準備春節後帶孩子過來。這樣衣食住行開銷都要增加，花錢去旅遊實在不夠妥當。最終他訕訕地開口道：「老婆、孩子馬上就要來了，人生第一大事，老婆孩子熱炕頭！」

何曼妮想像李倩雲這類人可以一而再而三，犧牲別人利益成全自己，那麼她維護自己，並沒有侵犯別人，應該算很崇高。

李倩雲費盡心思沒有達成心願，不免在日常話語中更多的夾槍帶棒。這些話說者有心，聽者也有意。在另一位租客搬走後，他們之間生疏了很多，何曼妮只是做好飯菜，和鍾偉然分開吃。（七）