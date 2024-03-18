那年花開月正明（四）

不管對未來有怎樣的分歧，何曼妮很確定她和郭守正的感情，但鍾偉然措不及防出現在她眼前。這樣特定的場景，她對鍾偉然的感激之情油然而生，她開始尋求機會報答。

李倩雲本來就很八卦，柴米油鹽尋常事到她那裡，總會被加工添油加醋宣揚。何曼妮很快就知道了鍾偉然的情況，豪氣的北方人，太太和兩歲的兒子還在國內。本來太太已經批下來陪讀的，意外發現懷孕。嬌氣的太太無法想像獨自在美國生孩子、照顧孩子，暫時放棄了當美國公民 的母親，想等孩子大些，再談過美國的事情。

何曼妮不太理解鍾偉然夫妻的做法，不過人與人肯定是不同的，不然世界如何紛繁多彩？鍾偉然夫妻也和她一樣，是苦苦掙扎上岸的游泳者，他們深知兩岸相思的滋味，這是李倩雲夫妻不曾經歷的。他們不知道，即便他們夫妻吵得面紅耳赤，在何曼妮和鍾偉然的眼裡，都是不可多得的甜蜜，比通過電腦屏幕，看著攝像頭裡歪曲的臉，說著不著邊際，不能實際解決問題的話痛快也真實。

何曼妮很快找到表達感謝的方法──做飯。她發現鍾偉然和另外一位租客 ，都是有一頓沒一頓地對付。

李倩雲很樂意何曼妮做飯，這樣廚房的大部分收拾工作何曼妮接了過去，她樂得清閒。雖然水電費有點增加，但她理虧在先，租客還沒搬走，就把何曼妮領了進來，事先也沒有和任何人商量。所以她把增加的費用反覆地找機會提了幾句，讓大家知道李倩雲夫妻也是有付出的。

鍾偉然和那位租客，每天有飯菜等著，何曼妮的手藝還不錯，簡直是天降好運。（四）