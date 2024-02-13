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南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

整個廣場屬於我（全文完）

李東文

貓跟同類告別的習慣古已有之，但一般情況下，德高望重的老貓才能有這種待遇。不知這隻小藍貓有何過人之處，能得到貓的國葬之禮。

「你們越說越嚇人啦──好煩那個花娘娘，到處殺風景，沒一點眼色！」楊雪梅不喜歡這樣的對話，嬌滴滴地說她被嚇得心驚膽顫。

夜深了，酒殘了，收拾一下各自回家。

第二天下午，太陽正好，陳傑倫坐在店前看書，猛地跳了起來，跑去通知楊雪梅救狗。

楊雪梅提著拖把，哇哇叫著從店裡衝出來打貓。

曲奇被拴在烘焙店門外，怎麼會掙脫繩子，跑去跟貓打架呢？而且是跟一群流浪貓打！曲奇嬌生慣養，膽子小得很，很怕流浪貓，沒有道理啊！陳傑倫給楊雪梅看自己店門外的視頻監控，原來是詩妍過來解開繩子，帶走了曲奇。又有人告訴楊雪梅，詩妍拿著雞腿讓狗咬一口，扔給流浪貓，反覆幾次的結果是，狗和貓們打了起來……

楊雪梅怒火沖天，帶著寵物醫院的消費發票向詩妍索賠。曲奇遍體鱗傷，花了很多錢治療，還要補打狂犬疫苗

楊雪梅請陳傑倫吃消夜以表謝意，托尼作陪。她不明白詩妍為何那麼做，明擺著損人不利己。陳傑倫說她心情惡劣，導致了毫無意義的破壞行動。

陳傑倫喝高了，大著舌頭宣布，他春節前結婚，希望托尼和楊雪梅，喝完他的喜酒才好回鄉下老家。他的未婚妻是好姨的女兒，一位研究生剛畢業不久的大美女。

托尼罵道：你混蛋，捂這麼緊，害得梅姊一天到晚替你揪心，怕你以後要孤獨終老！（全文完）

嬌生 疫苗

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