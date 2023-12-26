「天啊！怎麼會這樣？」秦鷗後悔沒有和女兒好好道別，應該給彼此多一點時間釐清誤解，她是不是太自私了？為了膨脹的自我，犧牲對女兒的關照？她不時責備自己，巴不得趕緊回美看她。

焦慮不安時，竟然想起阿曼達六歲時的童言童語：「媽媽，昨天我睡得歪七扭八，明明睡的時候在床頭這邊，醒來的時候怎麼是在床尾巴？」然後，她自己又笑著問：「是不是風把我吹的？」

可不是嗎？風把我們都吹亂了，總是讓我們不知下一秒要飛向何方！宇宙化石、冰川 海島，所有一切，終將隨風而去！秦鷗閉起眼睛，想起女兒盈盈笑聲，滿心愧疚，不知為何自己走向現在的軌道。她俯首祈求上天，保佑女兒平安無事。

一周後，女兒度過危險期，飽受煎熬的秦鷗與她視訊對話。

阿曼達安慰媽媽：「還好沒有腦震盪，但是撞擊力太強，需要慢慢休養。」

秦鷗離家時，阿曼達以為父母雙方約好了在中國會面。哪知道媽媽不告而別，去了上海工作，而且決定離婚。她突然懊惱自己無知，屢屢對媽媽不敬，不懂得珍惜媽媽的愛。自己受傷後，體會了勞心與勞力工作的優、缺，也漸漸認可母親說的求學的重要性。

秦鷗深怕再也見不到女兒，現在看到她躺在病床上，鬆了口氣，目睹她痛苦的模樣，又忍不住掛念，殷切地囑咐：「你好好養傷，復原後，來上海找媽媽玩！」

8

驚魂甫定，秦鷗努力回到工作狀態，密集處理延宕的事務。千呼萬喚中，蔣霆的公司終於上市了，媒體發布了父子倆同台敲鑼、蓄勢待發的儀式照，給予深度報導。（一一）