島嶼森林之歌（全文完）

台灣杉是「本世紀植物學史上值得特筆大書的發現」，他寫信給英國學界時這樣寫著。台灣杉還因此改變了他比較偏冷調的個性，他以少見的熱情，一種霸氣的口吻，將這個發現推向舞台。世界各植物學家也紛紛傳來對他的讚賞，這使他自此與台灣再也難分難捨。

植物學家端賴採集的標本，雙腿是他們的工具，跋山涉水在遼闊之地，只為取一小顆如指甲片般大小的核子毬果。

提供標本是研究的初始，為此小西成章可說是這一頁植物新歷史的起始人，這個名字於他有如植物命名般銘刻著。為了表達對小西氏的贈物之情，於是他將已命名為台灣杉之外的另一個巒大杉，命名為小西氏。

1909，小西氏過世於台灣的消息傳到故里（1909，平行時空的人類學家李維史陀則在等待降生），他對四十六歲就英年早逝的老友，感到十分不捨與傷心，但也安慰自己有以其名「小西氏」來為植物命名，植物的新屬地已將被安魂。

1911年7月13日，《臺灣日日新報》逢發行滿四千號的那一天，他特地從東京發信到島嶼，一張賀卡翩翩而至。卡片畫了帶毬果的台灣杉，他在賀卡上寫下的字句彷彿預言：「如松柏之茂」、「台灣植物登上世界首次發現的松柏科植物──台灣杉」。

在植物林相繁多如迷宮的大千世界裡，他卻獨獨最愛台灣杉，台灣杉氏，多了一個如妻子的「氏」字。台灣杉氏彷彿是他另一個豐饒世界的靜默之妻，是他一生最鍾愛的。

從此，他的心裡住著一座島嶼，夢裡植栽著一株白靜冷冽且不斷竄上藍藍天際的台灣杉。

北回歸線，前世今生的回歸之線，在他打開島嶼高山彼時不曾出世的毬果祕辛的那一刻，從此畫下，永屬於他的情有獨鍾。

從此，他以植物的種子返轉這座樹木之城。（全文完）